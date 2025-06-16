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Yayın Tarihi: 16 Haziran 2025 08:39
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2025 08:45
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Koray Çelik’ten Hemşince şarkı: Meg

Müzik yolculuğuna, Karadeniz’in asi sesi Kazım Koyuncu'ya duyduğu sevgiyle başlayan Çelik, yeni şarkısını da onun ölümünün 20. yılında, 25 Haziran’da yayınlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, omuzlarına kadar uzayan koyu kahverengi dalgalı saçlara sahip bir erkek oturuyor veya bir noktaya bakıyor. Yüzünde düzenli dağınık bir sakal ve bıyığı var. Kaşları belirgin, gözleri düşünceli bir ifadeyle hafifçe yukarı doğru bakıyor. Ten rengi açık, giysisiyse açık mavi polo yaka bir tişört. Arkada flu bir kızıl logo veya ışık yansıması görünüyor; mekanın tam olarak neresi olduğu belli değil. Genel hava, samimi bir ortamda yapılan röportaj veya sohbet sırasında çekilmiş bir kare izlenimi veriyor.

Karadeniz’in çok dilli ve çok sesli ruhundan beslenen müzisyen Koray Çelik, 25 Haziran’da yeni şarkısı “MEG” ile dinleyicilerle buluşuyor. Hemşincede “biz” anlamına gelen bu özel şarkı, yalnızca bir şarkı değil; kolektif duygulara seslenen, umutla örülmüş bir çağrı niteliğinde de aynı zamanda.

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1988 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde doğan Koray Çelik, Lazca ve Hemşincenin konuşulduğu, tulum ve kemençe seslerinin göğe karıştığı, horonun ibadet sayıldığı bir coğrafyada büyüdü.

Müzik yolculuğuna, Karadeniz’in asi sesi Kazım Koyuncu'ya duyduğu sevgiyle başlayan Çelik, yeni şarkısını da onun ölümünün 20. yılında, 25 Haziran’da yayınlıyor.

“Meg”, aslında 2012 yılında yazıldı ve bestelendi. Günümüze kadar demlenen ve dinleyiciyle buluşmaya hazır olan “Meg”in öz ve müziği, Çelik’in Meluses grubundan arkadaşı Mağruf Kibar’a ait. Hemşince düşünüldü, Hemşince yazıldı. Şarkı, duygular arasında gidip gelen, hislerin ağırlığı altında yaşamayı öğrenmiş insanlara sesleniyor; ne tam hüzün ne tam sevinç... Yalnızlığın içinden doğan bir aidiyet hissiyle dinleyeni içine çeken bir yapıya sahip bu şarkı, dinleyicisini içsel bir yolculuğa davet ediyor.

Müziği, Meluses’in deneysel rock çizgisini taşıyan bu şarkı, Koray Çelik imzasıyla sahneye çıkıyor. Koray Çelik, “İkbal” EP’inin ardından “Meg”le de yoluna bu çok katmanlı anlatımla devam edeceğinin işaretlerini veriyor.

İçimizdeki çatışmalara ve ortak acılara rağmen umudu odağına alan “Meg” 25 Haziran’da tüm müzik platformlarında.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hemşince hemşince kitap Hemşin dili mücadelesi
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/haber/kazim-koyuncu-nun-sevenleri-28-haziran-da-abbasaga-parki-na-cagiriyor-209824
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