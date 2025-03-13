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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Mart 2025 12:18
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2025 12:41
1 dk Okuma

Köprüde Buluşmalar Genç Yapımcı Ödülü'nü hayata geçiriyor

Programa başvurular 31 Mart'ta sona erecek. Kazananlar ise 17 Nisan’daki 20. Köprüde Buluşmalar Ödül Töreni’nde açıklanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Köprüde Buluşmalar Genç Yapımcı Ödülü'nü hayata geçiriyor
Görsel: Canva

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali kapsamındaki Köprüde Buluşmalar, 20. yılını kutlamaya hazırlanırken, sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir ödül programı başlatıyor. 

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu program, sektöre yeni adım atan genç yapımcıları desteklemeyi hedefliyor.

Başvuru koşulları

Programa, 18-40 yaş arasında, Türkiye’de ikâmet eden yapımcılar başvurabilecek. Seçilen yapımcıya, Tallinn Film Festivali kapsamında, uluslararası bağlantılar kurma ve sektördeki fırsatlardan yararlanma fırsatı sunulacak. Program, tercihen 1-5 yıl prodüksiyon deneyimi olan genç profesyonellere yönelik.

Bağımsız bir yapımcı olarak, hâlâ büyük bir şirkette ya da sette (junior yapımcı, prodüksiyon asistanı, line producer, yardımcı yönetmen gibi pozisyonlarda) çalışan ama kendi hikâyesini anlatmak ve sesini duyurmak konusunda istekli olan kişiler ya da daha önce sinema sektöründe farklı alanlarda (oyuncu, yönetmen, görüntü yönetmeni vb.) çalışmış; ancak yapımcılığa geçiş yapmak isteyen profesyoneller ve yapımcı-yönetmen ekipleri atölyeye başvuruda bulunabilecek.

Ödül, katılımcılara eğitim, uçak bileti, konaklama ve festival akreditasyonu sağlıyor. Programa başvurular 12-31 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilecek ve kazananlar 17 Nisan’daki 20. Köprüde Buluşmalar Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Başvuru için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İKSV köprüde buluşmalar sinema destek programları
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