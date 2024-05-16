Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’ne de zam

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) otoyol ve köprü ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü (dün) zam yapmasının ardından bugün de Avrasya Tüneli geçişlerine zam haberi geldi.

Buna göre tek yön geçiş ücreti, gündüz tarifesinde (05.00 - 23.59 ) otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseltildi. Gece geçişlerde (00.00 - 04.59) ise yüzde 50 indirim uygulanacak.

Avrasya Tüneli’ne en son Ekim 2023’te zam yapılmıştı.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı

Avrasya Tüneli hakkında

Avrasya Tüneli'ni Yapı Merkezi adlı Türkiye menşeili firma ile SKEC adlı Güney Kore firması yüzde 50’şer ortaklıkla yaptı. İşletmesi iki firmanın kurduğu ATAŞ isimli şirkete 24 yıl 5 ay süreyle verildi. Kamuya devri Ocak 2042’de olacak.

Anlaşmaya göre tünelden bir araç için 4 dolar artı KDV geçiş ücreti alınıyor. 26 Aralık 2016'da hizmete açılan tünel için, 2017'de günlük 68 bin araç geçiş garantisi verildi. Araç geçiş garantisi her yıl yüzde 0.05 oranında artırılması kararlaştırıldı. Bu nedenle sayı 2023’te 70 bin 574’e çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamaya göre bu yıl günlük ortalama 73 bin 911 araç Avrasya Tüneli’ni kullandı. Geçiş trafik garantisinin yüzde 4 üzerinde gerçekleşti.

Tünel kamuya devredilene kadar garanti edilen araç geçiş sayısı ise 642 milyon 877 bin. İşleten şirketin kasasına girecek tahmini para 2 milyar 777 milyon TL.

(HA)