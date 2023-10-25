Köprü ve otoyollara yapılan zam iptal

Karayolları Genel Müdürlüğünün bugünden geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yaptığı yüzde 50 ile yüzde 80 arasındaki zamlar Ocak 2024'e ertelendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zamların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ötelendiğini duyurdu.

Altun, X’ten yaptığı açıklamada “Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" dedi.

Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam

(HA)