ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 15:54
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2023 16:05
1 dk Okuma

Köprü ve otoyollara yapılan zam iptal

İletişim Başkanı Altun, zammın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/25/kopru-ve-otoyollara-yapilan-zam-iptal.jpg

Karayolları Genel Müdürlüğünün bugünden geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yaptığı yüzde 50 ile yüzde 80 arasındaki zamlar Ocak 2024'e ertelendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zamların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ötelendiğini duyurdu.

Altun, X’ten yaptığı açıklamada “Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" dedi.

Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam
Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam
25 Ekim 2023

(HA)

zam karayolları genel müdürlüğü
bu haberin uzantıları
Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam
25 Ekim 2023
/haber/kopru-ve-otoyol-ucretlerine-yuzde-50-ile-yuzde-80-arasinda-zam-286919
Sayfa Başına Git