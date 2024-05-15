Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü ücretlerine 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam kararı aldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçişi ücretlerinde artış yüzde 60 arttırıldı.

Zamlarla birlikte Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçişi yüzde 40, 1915 Çanakkale Köprüsü otomobil geçişi yüzde 42 artış gösterdi.

Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam

KGM'nin açıklamasına göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücretine yüzde 60 zam yapılarak 15 TL'den 24 TL'ye çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için yüzde 37,50 zamlanarak 290 TL'den 399 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü yüzde 42 zamlanarak 295 TL'den 419 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 40 zamlanarak 35 TL'den 49 TL'ye yükseltildi.

Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücretine yüzde 40 zam yapılarak 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı. Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) otomobil geçiş ücreti yüzde 41 zamlanarak 410 TL'den 579 TL'ye yükseldi.

İstanbul 3. Köprünün Sekiz Yıllık Hikayesi

Yeni tarifeye göre

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri

Aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar 24 TL

Aks aralığı 3.20 ve 3.20'den büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araç 30 TL

3 akslı her türlü araç 67 TL

4 veya 5 akslı araç 132 TL

6 ve yukarı akslı araç 175 TL

Motorsiklet 10 TL

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

1. sınıf 399 TL

2. sınıf 640 TL

3. sınıf 760 TL

4. sınıf 1005 TL

5. sınıf 1270 TL

6. sınıf 280 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri

1. sınıf 49 TL

2. sınıf 65 TL

3. sınıf 120 TL

4. sınıf 305 TL

5. sınıf 380 TL

6. sınıf 35 TL

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

1. sınıf 419 TL

2. sınıf 525 TL

3. sınıf 945 TL

4. sınıf 1050 TL

5. sınıf 1990 TL

6. sınıf 105 TL