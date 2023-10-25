Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam yaptı. Müdürlük zam haberini ‘düzenleme’ olarak duyurdu.

"Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" dedi.

Buna göre 8,50 TL olan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 15 TL'ye yükseltildi. Zam oranı yüzde 76,5 oldu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti de otomobiller için 57,60 zamla 184 TL’den 290 TL’ye çıktı. Minibüsler için ücret 465 TL oldu.

Bir zam da Avrasya Tüneli’ne

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün zam haberinin ardından Avrasya Tüneli de fiyatlarda artışa gitti.

25 Ekim itibarıyla Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL’den 80 TL’ye, minibüsler için 79,50 TL’den 120 TL’ye, motosikletler için 10 TL 35 kuruştan 31 TL 20 kuruşa çıktı. Gece geçişlerde yüzde 50 indirim uygulanacak.

TükoDer'den tepki

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) zamların geri çekilmesini istedi. Yüzde 50 ile yüzde 80 arası uygulanan zamların yurttaşların ulaşım hakkını engellediğini kaydetti.

"Kamu kurumunun da özel sektör ile rant yarışına girdiğini görüyoruz" diyen TükoDer açıklamasında "Tüketicinin en temel hakları olan çalışma, sağlık, eğitim ve yaşam hakkına erişime aracılık eden ulaşım hakkı olması nedeniyle temel bir insan hakkıdır. Vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılmak, evrensel tüketici haklarından yararlanabilmek için kullanmak zorunda olduğu ulaşım kamusal bir haktır. Bu nedenledir ki, ulaşım tek amacı rant sağlamak olan serbest piyasa koşullarına bırakılamayacak bir alandır" dedi.

Erdoğan 2023’te zam yapılmayacak demişti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak’ta otoyol ve köprü ücretlerinin 2023 boyunca artırılmayacağını taahhüt etmişti.

2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerinin artırılmaması kararını aldık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/9nAHwkmitR — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2023

(HA)