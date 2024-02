Köpeklerin ömrü ile burun uzunlukları arasında nasıl bir ilişki var?

Birlikte yaşadığınız köpek uzun burunlu küçük bir erkek mi? Ya da ortalama bir köpek yüzüne sahip orta boy bir dişi mi? Eğer öyleyse, yeni bir araştırmaya göre tüylü dostunuzun sizinle daha uzun süre birlikte yaşama olasılığı daha yüksek.

İngiltere'de yarım milyondan fazla köpeğe ait verinin incelendiği ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, köpeklerin ortalama ömürleri ile burun uzunluğu, vücut boyutları ve cinsiyetleri arasında bağlantı olduğunu tespit etti.

CNN'den Amanda Schupak'ın haberine göre, İngiltereli araştırmacılar, köpeklerin ortalama yaşam süresini hesaplamak için ülkedeki 584 bin 734 köpeğe ait soy bilgisi, safkanlık, vücut boyutları, cinsiyet ve kafatası endekslerindeki verileri inceledi.

Küçük köpekler daha uzun yaşıyor

Veri setindeki 155 köpek cinsine ek olarak karma türleri de ele alan araştırmacılar, genel düşüncenin aksine karma türlerin daha sağlıklı olmadığını ve safkanların ortalama ömrünün daha uzun olduğunu belirledi.

Araştırma sonuçları, uzun burunluların düz suratlı köpeklerden, dişilerin erkeklerden, orta ve küçük boyutlu köpeklerin de büyüklerden daha uzun yaşadığını gösterdi.

En popüler uzun burunlu köpeklerden Labrador Retriever ve Border Collie türlerinin ortalama ömrünün 13 yılın üzerinde olduğunu belirten araştırmacılar, en uzun yaşayan köpek türleri arasında 14 yıl ile Shiba Inu, Papillion ve İtalyan tazılarını sıraladı.

Araştırma yazarları ayrıca, İngiliz ve Fransız Bulldogları ile Mastiff gibi kısa burunluların dokuz yıl civarı yaşadığını belirterek, basık suratlılar arasında Tibet kökenli Lhasa Apso türünün 14 yıllık ortalama ömürle öne çıktığını vurguladı.

“Sağlıkları öncelenmeli”

Çalışma grubunun başkanlığını yürüten Dan O'Neill yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Bu yeni araştırma, düz suratlı köpeklerin tipik köpeklere göre 1,5 yıl daha kısa yaşadığını ortaya koyarak önemli sağlık sorunlarının altını çiziyor. Düz suratlı bir ırk edinmeyi düşünen herkesi 'durup düşünmeye', uzun ve mutlu bir yaşam şansına sahip köpekler edindiklerinden emin olmaya çağırıyoruz.”

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals'da köpek refahı uzmanı olan Esme Wheeler da benzer bir açıklama yaparak şöyle dedi:

“Bu ırkların (düz suratlıların) neden bu kadar çok sevildiğini anlıyoruz, ancak evcil hayvanların temel sağlık ve refahını tehlikeye atan bedensel özelliklerin öne çıkarılması yanlış. Sağlık ve refah her zaman öncelikli olmalıdır, moda ya da estetik trendler değil.” (TY)