“Köpekleri öldürmeyi hedefleyen yasa tasarısı geri çekilene kadar direneceğiz”

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) "Hayvanları Koruma Kanunu"nda yapmayı planladığı değişikliğin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmesi planlanıyor.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren aktivistler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, konuyla ilgili açıklama yaparak hayvan hakları ve yaşam savunucularını sokağa çağırdı.

"Hayvan düşmanlığı, faşizm inşasının önemli ayaklarından biri"

Katliam ve tecrit riski

İstanbul, Ankara ve Antalya’da meydanlarda olacağını duyuran inisiyatif, açıklamasında şöyle dedi:

“Bugün TBMM’de görüşülmesi ve gelecek haftalarda meclise sunulması planlanan toplu tecrit ve katliam tasarısına karşı sokakta yaşayan köpekleri, mahalle sakini dostlarımızı savunmak için İstanbul, Ankara, Antalya ve Alanya’da eylemdeyiz.

“Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi olarak direnişimizi, İstanbul’da 23 Mayıs Perşembe günü saat 13:00’te, TBMM Tarım Komisyonu kapsamında yapılması planlanan toplantıdan bir saat önce, İstanbul’da Beşiktaş’taki İskele Meydanı’nda başlatıyoruz. Eş zamanlı olarak Ankara’da Meclis Parkı’nda, Alanya’da Atatürk Anıtı önünde, saat 15.00’da ise Antalya’da Attalos Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. ‘Uyutma’ adı altında köpekleri öldürmeyi hedefleyen yasa tasarısı TBMM’den geri çekilene kadar direnişimizi sürdüreceğiz.

“Eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için bir araya gelen Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi olarak, bir kez daha katliam ve tecrit riskiyle karşı karşıya olan, tıpkı bizim gibi birer kent sakini olan sokak hayvanlarının sesini daha geniş kitlelere duyurabilmemiz ve yetkililere ulaştırabilmemiz için sizin desteğinizi ve eylemimize katılımızı bekliyoruz.” (TY)