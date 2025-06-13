"Köpekbalığı yaşayan deniz sağlıklı denizdir"

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), son günlerde Gökova Körfezi'nde çekilen ve sosyal medyada yayılan köpekbalığı görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Her yaz benzer görüntülerin ardından toplumda panik havasının yaşandığını vurgulayan WWF-Türkiye Kıkırdaklı Balıklar Danışmanı Dr. Hakan Kabasakal, “Toplumsal bir kaygıya dönüşen kitlesel bir korkunun fitilinin ateşlenmesi için büyük bir köpekbalığının sahillere yaklaşması yetiyor,” diyerek durumu değerlendirdi.



Söz konusu videoda yer alan türün sosyal medyada yayılan iddianın aksine “kaplan köpekbalığı” olmadığını özellikle belirten Kabasakal, “Keskin şekilde sivrilen burnu, koyu mavimsi sırtı ve suyu bir bıçak gibi yaran dik üçgeni andıran sırt yüzgeci onun bir sivri burunlu harharyas ya da mako olduğunu ele veriyor,” dedi.

Akdeniz'de 38 köpekbalığı türü yaşıyor

Köpekbalıklarının doğada hayati bir rol oynadığını vurgulayan ve konuya dair Türk Sularında Köpekbalıkları isimli bir kitabı da bulunan Kabasakal açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Akdeniz'de bugün için 38 tane köpekbalığı türü yaşamaktadır ve denizlerimizde yaşayan tür sayısı bundan sadece 1 eksiktir. Bu canlılar arasında balina köpekbalığından mavi köpekbalığına, dikenli camgözden büyük beyaza kadar pek çok tür bulunmaktadır. Köpekbalıkları ekosistemin dengesini koruyan, hasta ya da zayıf deniz canlılarını avlayarak doğadaki kıt kaynakları sağlıklı bireylerin tüketmesine olanak tanıyan kontrol edici avcılardır.”

Özellikle Gökova Körfezi'nde görülen mako türü hakkında bilgi veren Kabasakal, bu türün gezgin olduğunu ve dünya çapında geniş bir dağılıma sahip bulunduğunu belirtti. Bilimsel adı Isurus oxyrinchus olan mako köpekbalığı, saatte 100 km'ye varan hızıyla biliniyor ve çoğunlukla balık ve kalamarla besleniyor.