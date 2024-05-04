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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 14:49
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 14:52
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Köpeği iple bağlayıp sürükleyen kişiye 7 bin TL para cezası

Fail N.T’ye "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında para cezası kesilirken köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi barınağına bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Köpeği iple bağlayıp sürükleyen kişiye 7 bin TL para cezası
2024 İstanbul 1 Mayıs İşçi Bayramı, Fotoğraf: Murat Bay

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan N.T, dün (3 Mayıs) traktör römorkunun arkasına “sahiplendiği” köpeği bağladı.

Seyir halindeki traktörün arkasından koşmaya çalışan; ancak düşerek sürüklenen köpeğe uygulanan şiddeti, bir yurttaş cep telefonuyla kaydetti.

Ekiplerin çalışması

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri şahıs hakkında çalışma başlattı.

N.T’ye "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 7 bin 216 TL para cezası kesildi, köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına bırakıldı. (TY)

Hayvan hakları Hayvanları Koruma Kanunu hayvanlara şiddet
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/haber/2023-te-mahkemeler-hayvanlarla-ilgili-hangi-kararlari-verdi-290012
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