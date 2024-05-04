Köpeği iple bağlayıp sürükleyen kişiye 7 bin TL para cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan N.T, dün (3 Mayıs) traktör römorkunun arkasına “sahiplendiği” köpeği bağladı.

Seyir halindeki traktörün arkasından koşmaya çalışan; ancak düşerek sürüklenen köpeğe uygulanan şiddeti, bir yurttaş cep telefonuyla kaydetti.

Ekiplerin çalışması

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri şahıs hakkında çalışma başlattı.

N.T’ye "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 7 bin 216 TL para cezası kesildi, köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına bırakıldı. (TY)