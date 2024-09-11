Konya’daki Gökgöl tamamen kurudu

Konya'nın Kulu ilçesinde, 55 yıl önce su taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan ve 50 hektarlık alanıyla tatlı su kuşlarının önemli duraklarından biri olan Gökgöl tamamen kurudu.

Tuz Gölü Havzası içinde, ilçenin 24 kilometre batısında yer alan ve 1996 yılında SİT alanı ilân edilen Gökgöl, yer altı suları, küçük dereler ve Tuz Gölü’nü de besleyen Samsam Deresi ile besleniyordu.

Göl, aynı zamanda 50 hektarlık alanıyla birçok göçmen kuşun üreme alanıydı. Geçen yıl büyük ölçüde suları çekilen bu yıl da tamamen kuruyan gölü kuşlar terk etti.

Gökgöl'ün tarihçesine değinen mahalle sakini Hasan Gölcük, gölün 1969 yılında Samsam Gölü’nün taşkınlarını önlemek amacıyla inşa edilen bir set sayesinde oluştuğunu belirtti.

“Doğanın canlılığı yok oldu”

Anadolu Ajansı’na konuşan Gölcük, "Samsam Gölü taştığında evlere zarar vermeye başlayınca Devlet Su İşleri 1969'da bir kanal açtı ve Kozanlı Belediyesi suyun önüne bir bent yaparak Gökgöl'ü ortaya çıkardı. 1970'ten 2023'e kadar gölde su vardı, ancak bu yıl çiftçilerin suyu kesmesi ve iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Artık göl beslenmediği için doğanın canlılığı da yok oldu," dedi.

Gölde daha önce 185 kuş türünün bulunduğunu ve balık açısından da zengin bir göl olduğunu ifade eden Gölcük, eskiden balık tutmak için sık sık göle geldiğini söyledi.

Gölcük konuşmasını “Kuş gözlemcileri aylarca kalırlardı, kuşlarla ilgili çok çalışma yapılıyordu. Gökgöl'ün kuruması Tuz Gölü'ne de zarar verecektir çünkü onu besliyordu. Şimdi bu manzarayı görmek beni derinden üzüyor. Eskiden balık tutmaya, pikniğe giderdik. Hatta Kayseri'den bile pikniğe gelenler olurdu," diye sonlandırdı. (TY)