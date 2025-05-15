Konya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

#DEPREM: Konya ilimizin Kulu ilçesinde, saat 15.46'da, 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip etmekteyiz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/WgIOudVXnc — AFAD (@AFADBaskanlik) May 15, 2025

"Olumsuz bir durum yok"

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Yavaş: Ekiplerimizle teyakkuzdayız

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" dedi.

(AB)