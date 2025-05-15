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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2025 16:29
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2025 16:39
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Konya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem, Ankara ve çevre illerde de hissedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Deprem anında dışarı çıkan vatandaşlar
Fotoğraf: AA

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 

Deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Yavaş: Ekiplerimizle teyakkuzdayız

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" dedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
afad Ali Yerlikaya Mansur Yavaş Deprem
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