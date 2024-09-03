Konya'da yeni bir obruk oluştu

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Ekmekçi Yaylası'nda Barış Ekmekçi'ye ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştu.

Yaklaşık 6 metre derinliğinde, 25 metre çapındaki obruk, yurttaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Ekmekçi, bölgede daha önce de obruklar meydana geldiğini belirterek “Geçtiğimiz yıl da burada bir obruk oluşmuştu. 500 metre çapındaki bu bölgede tam 6 obruk var,” dedi.

Obruk nedir?

Yeraltında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şekli.

Yeraltı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker. Bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir.