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Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 17:02
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 17:02
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Konya'da yeni bir obruk oluştu

6 metre derinliğinde, 25 metre çapındaki obruk, yurttaşları tedirgin etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Konya'da yeni bir obruk oluştu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Ekmekçi Yaylası'nda Barış Ekmekçi'ye ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştu.

Yaklaşık 6 metre derinliğinde, 25 metre çapındaki obruk, yurttaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Ekmekçi, bölgede daha önce de obruklar meydana geldiğini belirterek “Geçtiğimiz yıl da burada bir obruk oluşmuştu. 500 metre çapındaki bu bölgede tam 6 obruk var,” dedi.

Obruk nedir?

Yeraltında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şekli.

Yeraltı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker. Bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir.

İzleme önerisi: Kurak Günler

Yönetmen Emin Alper'in dördüncü uzun metraj filmi.

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim ve avukat oğlu Şahin, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

Filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.

Yanıklar kasabasında meydana gelen obruklar, filmdeki önemli metaforlardan biri.

Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" (Un Certain Regard) bölümünde gerçekleşen, Türkiye prömiyeri ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan film, Antalya'dan En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik başta olmak üzere toplam 9 ödülle döndü. (TY)

obruk konya kurak günler
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