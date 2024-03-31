Konya'da iş cinayeti: Vinçten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

Konya’da çalıştığı inşaatta 20 metre yüksekten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti. Ereğli'de Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bir kağıt fabrikası inşaatında 20 metre yüksekte vinç sepetinde kaynak yapan Fatih Özenç (26), çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Kaynak ustası Özenç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Özenç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(EMK)