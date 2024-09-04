Konya'da çiftçiler yine sokakta: İbrahim Yumaklı'yı istifaya çağırdılar

Türkiye’nin tarımsal üretim merkezi Konya’da çiftçiler eylem düzenledi. Ereğli'de ağır girdi maliyeti altında ezildiklerini, ürettiklerinin de eskisi gibi para etmediğini belirten domates üreticileri sokağa çıktı. Ürettikleri domatesleri yola döktü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı istifaya çağırdı.

Eyleme CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş da katıldı.

Çiftçiler, fabrikaların geçen yıl 3,5 liraya aldıkları domatesi bu yıl 1,60 liraya almak istediklerini, maliyetlerinin ise 10 lira olduğunu söyledi. Eylemde konuşan bir çiftçi battığını anlatarak şöyle konuştu:

“Bu domatesi fabrikaya 1,5 TL'ye satamıyoruz. Zaten satılan domatesten elde edilen gelirin yarısı işçiliğe gidiyor. Tarımdan anlamayan bakanımız nerede? Ereğli Ziraat Odası Başkanı nerede? Sadece aidat almak için geliyorlar. Perişanız, bittik, bankalar tarlalarımıza haciz getirecek. Kredi ödemelerinin günü geldi. Bizim borcumuzu kim ödeyecek."

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar da “Fiyatlar artık insanları iflas ettirme noktasına getirdi. Bugün domates, yarın ayçiçeği öbür gün mısır... Bunun sonu yok. Doğru tarım politikalarıyla kimseyi mağdur etmemek gerekir. Hükümetin tarım politikasını değiştirerek, üreticilerimizin yanında olması gerekir. Ama domatesler yere dökülüyor. Çiftçi; mazotu, gübreyi, ilacı borca almış. Şimdi nasıl ödenecek bu? Ayçiçeği biçilmeye başlandı ne fiyat var ne alıcı” diye konuştu.

Açıklamaların ardından üreticiler bağırarak, kasa dolu domatesleri yola döktü. Çiftçiler ile jandarma ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, çiftçiler “Yeter artık” diye bağırdı.

Ayrıca eylemde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın istifa etmesi için de sloganlar atıldı.

(HA)