Konya'da bir köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün yaptığı yazılı açıklamada Konya'nın Akşehir ilçesinde bir köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında yer aldığı hatırlatıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, videonun kime ait olduğunun tespit edildiğini belirttiği açıklamasında "Yapılan incelemelerin ardından olayın İstasyon Mahallesi Aquapark civarında olduğu tespit edildi. Ekipler şüpheli Ü.G. isimli bir şahsı kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı,” dedi.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nden açıklama

Köpeğe yapılan işkenceyle ilgili açıklama yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, yetkilileri göreve çağırarak şöyle dedi:

“Adaletin uygulayıcılarına sesleniyoruz: Görevinizi yapın, şiddeti meşrulaştırmadan mevcut yasayı uygulayarak hayvan katillerine en üst sınırdan hapis cezası vererek adaleti sağlayın, katillerin toplumu huzursuz etmesini engelleyin! Delil niteliğindeki videodan da gördüğümüz üzere şahıs alenen köpeğe işkence etmektedir ve bunun yasadaki ve toplum vicdanındaki yeri, yatarı olan hapis cezasıdır.

“Köpeğin yaşadıklarını hiçbir para cezası telafi edemez. Aksine başka bir canlıya bunu bir daha yapmasına neden olur. Nitekim kanunen de yeterli değildir. Mevcut hapis cezası alt ve sınırları dahi yetersizdir. Hayvanların huzurlu uyuyamadığı bir ülkede insanlar da rahat uyuyamayacaktır.” (TY)