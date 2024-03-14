Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir asker öldü

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi. 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir askeri personelin öldüğünü açıkladı. Vali, şantiyede bulunan bir askeri personelin de yaralandığını açıkladı. Pilot ile yaralı askeri personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise ölen personelin pist onarım çalışması yaptığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." (AÖ)