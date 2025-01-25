Konya'da 4 katlı bina çöktü

Konya’nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı, cuma günü (dün) saat 20.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Binada 79 kişinin ikamet ettiği belirtilirken olay sırasında 14 dairenin 12'sinin boş olduğu kaydedildi.

Enkazda birileri olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın çökmesi sonrası en az 5 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabındaki açıklamasında çöken binayla ilgili ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.05'te ulaştığını, AFAD ve belediye ekiplerinin saat 20.15'te bölgeye ulaştığını söyledi.

Yerlikaya an itibariyle olay yerinde 962 personel ve 216 aracın görev yaptığını belirtti.

AFAD’ın olayla ilgili açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş, ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.”

Enkazda kalanlar

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yaklaşık 7 saatlik çalışma sonrasında enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Konya Valiliği, X hesabında yaptığı paylaşımda, sağ kurtarılan 3 kişinin hastaneye sevklerinin sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

17 saatlik arama-kurtarma çalışmalarının sonunda enkazda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerden birinin 23 yaşlarında bir kadın olduğu belirtildi.

Eş zamanlı olarak yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, yaşam koridoru oluşturulmaya çalışıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Binanın enkazında AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Zeminde kolon kesildiği iddiaları

NTV’nin haberinde, binanın giriş katına yeni açılan bir işyerinin kolon kestiği iddialarına yer verildi.

Olay yerinde gece yarısı basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bugün kadar herhangi bir şikayet olmadığını ama soruşturmayı yürüten savcı heyetinin her türlü iddiayı araştırdığını söyledi:

“Az önce kriz merkezinde toplantı yaptık. Bu bina 1992 yılında inşaat ruhsatını almış, 1994 yılında iskanını almış. O günden bugüne hizmet veriyor. Dolayısıyla şimdi biz şu anda arama kurtarmaya odaklandık. Ama bir yandan Cumhuriyet Başsavcımız ve başsavcı vekilimizle görüştük. 4 savcımız olay yerine geldiler."

AA’ya göre olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında kolon kesildiği iddiasının araştırıldığı kaydedildi.

Gözaltılar

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı devam ettiren Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin binanın zemin katındaki dükkanların mülk sahibi, diğerlerinin de dükkanların işletmecisi olduğu öğrenildi.

(EC)