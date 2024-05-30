Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilânı, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Konya'nın Tuzlukçu, Karapınar, Akşehir, Doğanhisar ve Seydişehir ilçeleri sınırlarında bulunan 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Tahmini bedelleri 269 bin 404 TL ile 5 milyon 869 bin 59 TL arasında değişen sahaların ihaleleri, 11 Haziran Salı günü 09.30-12.30'da Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.
Jeotermal enerji hakkında
Jeotermal enerji, genellikle yer altındaki sıcak su veya buharın kullanılmasıyla elde edilen bir enerji kaynağı.
Jeotermal enerji sistemlerinin insan sağlığına zararları, genellikle bu sistemlerin kurulumu, işletilmesi ve çevresel etkileriyle ilişkili. WWF-Türkiye’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, jeotermal enerjinin çevreye ve insan sağlığına başlıca olumsuz etkileri şöyle:
- Jeotermal enerji üretimi sırasında atmosfere gazlar ve partiküller salınabilir. Bu, hava kirliliğine ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir.
- Üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve doğrudan akarsulara deşarj edilen yoğun kimyasal içerikli su, buhar ve gazdan oluşan akışkanlar çevre ve insan sağlığını doğrudan tehdit eder.
- Jeotermal kaynaklardan çıkan doğal gazlar, kükürt dioksit gibi zehirli gazlar içerebilir. Bu gazlar solunum yolu rahatsızlıklarına ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Jeotermal enerji üretimi için kullanılan su kaynakları, yeraltı rezervuarlarından alınır. Bu, yerel su kaynaklarının azalmasına ve su kıtlığına yol açabilir.
- Jeotermal enerji tesislerinin inşaatı ve işletilmesi sırasında toprak ve bitki örtüsüne zarar verebilir. Bu, yerel ekosistemleri bozabilir ve insanların tarım ve gıda üretimi için önemli olan alanları etkileyebilir. (TY)