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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 11:22
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 11:30
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Konut fiyatları aylık yüzde 1 buçuk, yıllık ise yüzde 32,9 arttı

Konut Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,5 arttı. Yıllık artış yüzde 32,9 olarak açıklandı. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 34,4, Ankara'da yüzde 41,9 ve İzmir'de yüzde 30,9 yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Konut fiyatları aylık yüzde 1 buçuk, yıllık ise yüzde 32,9 arttı
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 32,9 arttı.

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Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 176,4'e çıktı.

KFE, nisanda yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 3,6 oldu.

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En yüksek artış Ankara'da

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 2,8 ve İzmir'de yüzde 0,2 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 34,4, Ankara'da yüzde 41,9 ve İzmir'de yüzde 30,9 yükseldi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Konut Fiyat Endeksi İstatistikleri kira artışı ekonomik kriz tcmb
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