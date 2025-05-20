Konut fiyatları aylık yüzde 1 buçuk, yıllık ise yüzde 32,9 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 32,9 arttı.

Türkiye, konut fiyatlarındaki artışta dünyada ilk sırada

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 176,4'e çıktı.

KFE, nisanda yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 3,6 oldu.

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En yüksek artış Ankara'da

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 2,8 ve İzmir'de yüzde 0,2 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 34,4, Ankara'da yüzde 41,9 ve İzmir'de yüzde 30,9 yükseldi.

(AB)