Konuşmamız Gerek Derneği’nden deprem bölgesi için "regl hakkı" açıklaması

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay’da yaşayan kadınlar, regl bakımı ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmaması ve adalete erişimde büyük yetersizlikler ile karşı karşıya.

Konu hakkında Konuşmamız Gerek Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi.

Regl bakımı ve hijyen ihtiyaçlarına erişememe:

Konteyner kentlerin ortak tuvaletleri sayı bakımından yetersiz kalıyor.

Sık yaşanan su kesintileri regl bakımı ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamayı zorlaştırıyor.

Marketler faaliyete geçmiş olsa da hijyenik ped ve ıslak mendil gibi ürünler pahalı ve birçok kadın için erişilemez durumda. Kısıtlı finansal kaynaklar başka şekilde önceliklendiriliyor veya ürünler idareli ve uzun süreler kullanılıyor.

Tuvaletlerdeki temizlik sorunu hem konteyner kent sakinlerini hem de saha çalışanlarını tuvaleti mümkün olduğunca az kullanma ve idrar tutmaya zorluyor, buna bağlı olarak sistit gibi bazı problemler daha sık yaşanıyor.

İlk regl deneyimini geçici barınma alanlarında yaşayan çocukların regl ürünlerini çöpe nasıl atacakları konusunda bilgi eksikliği var.

Adalete erişime engeller:

Hayatın ve adli kurumların işleyişinin normale dönmesi için bir yıldan daha uzun bir süre gerekiyor.

Kadınların hukuk okuryazarlığı konusunda kapsamlı desteğe ihtiyaç var. Şiddet mağduru kadınlara hukuki danışmanlık hizmeti sunabilecek, adli yardıma yönlendirebilecek kadın avukatlar da depremden etkilendikleri, evleri ve büroları zarar gördüğü için birkaç ay Antakya’ya dönemedi.

Aile yardımlarının sadece erkeklerin hesabına yatırılması veya düzenli nafaka alan kadınların nafakalarının yatmaması kadınların yoksulluk deneyimlerini derinleştiriyor.

Toplu taşıma sistemleri düzenli çalışmadığı için adliyeye ve karakollara erişim kısıtlı ve neredeyse yalnızca özel araçlarla mümkün.

Boşanma arifesinde olan bazı kadınlar uzun süre (kimi durumlarda şiddet faili) eşleriyle aynı konteyner veya çadırda barınmak zorunda kaldı.

Avukatlar konteyner kentlerde hukuki desteğe ihtiyaç duyan kadınları ziyaretlerinde zorluklar yaşıyor.

Konuşmamız Gerek Derneği olarak:

Menstrüel adaletin afete hazırlık ve afet sonrası destek politikalarının bir parçası haline gelmesini talep ediyoruz.

Kurumların afet destek paketlerinin (AFAD ve yerel yönetimlerin sunduğu hijyen kolileri başta olmak üzere) regl bakım ürünlerini içermesini ve geçici barınma alanlarının regl dostu hale getirilmesi gerektiğini savunuyor ve bu alanda çalışıyoruz.

Sivil toplum örgütlerinin ve sahada görev alan kadınların regl bakım ihtiyaçlarına yönelik gözlem ve talepleri dikkate alınmalı, uzun dönem ve sürdürülebilir desteğin sunulmasını istiyoruz.

Güvenli ve sağlıklı barınma ihtiyacının, adliyelere ulaşımın, regl bakımı ve hijyenik ürünlere erişimin kadın avukatlar için de ciddi bir öncelik olduğunu vurguluyoruz.

Alanda çalışan pek çok sivil toplum paydaşına desteğimizi devam ettirecek, kadın çemberleri ve ergen oturumları düzenleyebilmeleri için eğitici eğitimi ve menstrüel bakım kiti desteği verecek, çok yakında Adana’da faaliyete geçecek temsilcilik ofisimizle bölgeyle yakın ilişkimizi sürdüreceğiz.

(EMK)