'Konuş, sen nerelisin?' diyen Salğucak'a soruşturma: Talimatı kimden aldın?

Şırnak’ta 31 Mart seçimlerinde Tümgeneral Ömer Keçeciğil Ortaokulu'nda sıraya giren kent dışından getirilen taşımalı seçmene, "Konuş, sen nerelisin?" sözleriyle tepki gösteren Süleyman Salğucak hakkında seçim kanununa muhalefetten soruşturma başlatıldı.

“Konuş, sen nerelisin?” sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Salğucak, hakkında bir kişi ihbarda bulundu.

İhbarın ardından Salğucak hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Salğucak, bugün avukatı Samet Ataman ile ifade verdi. Salğucak’a ifadede “oyunu hangi okulda kullandığı, olaya konu olan Tümgeneral Ömer Keçeciğil Ortaokulu’na kimlerle birlikte götürüldüğü ve ‘konuş, sen nerelisin’ sözlerini söylemek için talimatı kimden aldığı, beraberindeki kişilerin kimler olduğu” soruldu.

'Konuş, sen nerelisin!' diye tepki gösteren Salğucak: Korkudan konuşamadılar

"Hakeret etmedim, sadece soru sordum"

Salğucak, ifadesinde bugüne kadar tüm seçimlerde Tümgeneral Ömer Keçeciğil Ortaokulu’nda oy kullandığını ancak bu seçimlerde farklı bir okulda oy kullandığını söyledi.

Salğucak, “Bu kez bu okulun önünde Şırnak plakası olmayan otobüsler vardı. Oy kullanmaya gelenlerin dışarıdan geldiğini düşünerek ‘konuş sen nerelisin?’ dedim. Olayın sosyal medyaya yansıdığından haberim yoktu. Oy kullanmaya gelenlere, küfretmedim, hakaret etmedim, taş atmadım, sadece sordum” dedi.

"Suç unsuru yok, tepki var"

Soruşturmaya ilişkin bianet’e konuşan avukat Samet Ataman, müvekkilinin ifadesinde suça konu olabilecek hiçbir ifade olmadığını söyledi.

Ataman, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Asıl hukuksuzluk ortada hukuken suç unsuru sayılabilecek bir durum yokken, ihbar üzerine bir kişinin ifadeye çağrılmasıdır. 298. Sayılı Kanuna muhalefet iddiasıyla soruşturma başlatılıyor ama hangi maddeye, hangi sözle muhalefet ediyor bunu bilmiyoruz. Süleyman Salğucak bugüne kadar tüm seçimlerde o okulda oy kullanıyor. Ama bu seçimde kendisi, komşuları, mahalleli başka okullara yönlendiriliyor. Bu okulda sandık görevlileri ve dışarıdan getirilen seçmen oy kullanıyor. İnsanların buna tepki göstermesinden daha doğal hiçbir şey olamaz. Oy kullananların oy kullanmasını engelleyen bir durum da yok ortada, sadece tepki var bu da suç sayılamaz.”

(RT)