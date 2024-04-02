'Konuş, sen nerelisin!' diye tepki gösteren Salğucak: Korkudan konuşamadılar

31 Mart Yerel Seçimlerinde Şırnak'ta sıraya dizilen taşımalı seçmenlere “Konuş, sen nerelisin?" şeklinde tepki gösteren Süleyman Salğucak, "Kayyımdan beter bir durum" dedi.

Şırnak'ta DEM Parti Şırnak milletvekillerinin şehir dışından askerlerin kente getirildiğini ve burada oy kullandıklarını açıklaması gündem olmuş, İletişim Başkanlığı ise 'taşımalı seçmen' videolarını reddetmişti.

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MA'dan Ömer Akın'ın haberine göre seçim günü Şırnak'taki Tümgeneral Ömer Keçeciğil İlkokul ve Ortaokulu önünde asker ve polislere gösterilen tepki sosyal medyada gündem olmuştu. 61 yaşındaki Şırnaklı Süleyman Salğucak da okul önünde sırada bekleyen asker ve polislere "Konuş, sen nerelisin?" sözleriyle tepki göstermişti.

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Salğucak, "Muğla, Yozgat, İzmir gibi yerlerden binlerce asker getirdiler. O askerleri de zorla getirmişlerdi. Onlara da günahtı. Perişan olmuşlardı. Bu halkın parasıyla onlarca otobüs askeri buraya getirdiler. Sırf Şırnak'ı bizden almak için. Onlar Şırnak'ı kazanmadı. Şırnak halkı, Şırnak'ı kazandı. Onlar sadece halkın iradesini çaldılar” dedi.

Fotoğraf: MA

"Halkın iradesine kayyım atadılar" diyen Salğucak şöyle devam etti:

"Kürtlerin temsilcilerinin o koltuğa oturmaması için yaptılar. Önceki gün çok zoruma gitti. O kadar otobüs gördüm. Her yerden getirmişlerdi. Bütün araçların plakaları ortadaydı. Halkın parasıyla halkın iradesini çaldılar."

Salğucak, "Konuş sen nerelisin" sorusuyla askerlerin nereden geldiklerini öğrenmek istediğini ifade ederek, "Korkudan konuşamadılar. Benden korktuğu için değil, onu getirenlerden korktuğu için konuşmadılar. Şırnak'ta seçimlerin yeniden yapılması gerekiyor" dedi.(AÖ)