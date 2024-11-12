'Konuş sen nerelisin?' davasında beraat

Şırnak’ta 31 Mart yerel seçimlerinde Tümgeneral Ömer Keçeciğil Ortaokulu'nda oy kullanmak için şehir dışından getirilen taşımalı seçmene, "Konuş, sen nerelisin?" diye tepki gösteren Süleyman Salğucak ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen ve Tufan Ertaş hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, izleyicilerin salona sığmaması nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı.

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Salğucak, Güngen, Ertaş, avukatları Rojhar Dilsiz ve Samet Ataman hazır bulunduğu duruşmayı; DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki, milletvekilleri Newroz Uysal Aslan, Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve DEM Parti il ve ilçe yöneticileri, Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azadî-TJA) aktivistleri, Silopi Belediye Eşbaşkanı Renas Onuk ile çok sayıda yurttaş izledi.

MA’nın haberine göre; ilk sözü alan Salğucak'ın avukatı Rojhat Dilsiz, ceza verilmesi talebiyle hazırlanan iddianameyi ve mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

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31 Mart yerel seçimlerinde, kentte 7 bin 817 taşımalı seçmenin oy kullandığını ifade eden Dilsiz, "Seçimlere yapılan bu müdahaleyi görmeyen ve bunları değerlendiremeyen iddia makamı, 'Konuş sen nerelisin?' sözünü suç unsuru yapıyor. Sistem şunu yapıyor; taşımalı oyla bir kentin iradesini anlamaya çalışıyor. Alamadığı zamanda kayyım atıyor. Eğer böyle yapılacaksa söylesinler biz de seçimlere girmeyelim. Müvekkillerimde buna tepki gösterdi" dedi.

Dilsizlerin sözleri üzerine savcı, "Kayyımları biz atamıyoruz, konuya ilişkin konuşun" diye tepki gösterdi.

Dilsiz, savcının sözlerine "Cumhuriyet rejimi halk iradesine dayanıyor. Eğer biz seçimleri sağlıklı yapamıyorsak cumhuriyetin temel ilkeleri çiğnenmiş olur. Halkı korumak için görevli kolluk kuvvetleri hayatlarında bir daha göremeyeceği bir kente gelip siyasi parti lehine oy kullandı. Burada yaşayan yurttaşlarda doğal demokratik tepkilerini ortaya koymuş" yanıtını verdi.

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Kendisine yönelik suçlamalara karşı savunma yapan Salğucak, hakime "’Konuş sen nerelisin’ sözünü size de söylüyorum. Eğer bu suçsa beni tutuklayın" dedi.

DEM Parti İl Eşbaşkanı Güngen, "Kayyım seçmenle buradaki seçimin sonucunu değiştirdiler, şimdi de belediyelerimize kayyım atadılar. Ben bu kentin İl Eşbaşkanıyım. Bu gaspa karşı demokratik tepkimizi dile getirdik. Oradaki insanların kendi özgür iradeleriyle getirilmediğini biliyoruz. Yozgat'tan, Çorum'dan zorla getirildiler. Bir Eşbaşkan olarak orada demokratik tepkimi vermezsem ne nerde vereyim? O tepkim sistem ve zihniyete ilişkindi" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme, Salğuocak, Güngen ve Tufan Ertaş'ın beraatine karar verdi.

(RT)