Konseya Sendikayên Cîhanî: Êrişên li dijî LGBTÎ+yan nayên qebûlkirin

Konseya Sendikayên Cîhanî (CGU) derbarê operasyonên li dijî LGBTÎ+yan ên bi navê “Malbata min di ewlehiyê de ye” yên li Turkiyeyê daxuyaniyek belav kir.
Di daxuyaniya ku di 23yê Îlonê de hatiye weşandin de Konseyê diyar kir ku ew bi rêxistinên LGBTI+yan, aktivîst, endamên sendikayan û parêzvanên mafên mirovan re di nav hevgirtinê de ne.
Konseyê bi bîr xist ku di çarçoveya operasyonan de derbarê 9 komele û 13 kargeh û zêdetirî 160 kesan de lêpirsîn hatiye dest pê kirin.
Konseyê diyar kir ku tevî rêxistinên LGBTÎ+yan, malper û hesabên medyaya civakî yên saziyên medyaya serbixwe, komên xwendekaran, parêzvanên mafên mirovan û aktivîstan hatine astengkirin û bal kişand ku di serdegirtinan de dest danîne ser materyalên dîjîtal jî.
Operasyon li dijî saziyên ku di qada HIVê de dixebitin jî hat kirin
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku operasyon şeva yekem de li 15 bajaran belav bûne û cîhên kar û qadên civakî jî hatine armancgirtin.
Konseyê rexne li wê yekê kir ku saziyên li Stenbolê yên ku piştevaniya kesên bi HIVê ketine dikin, xistine nav operasyonan û weha got:
“Tevlîkirina saziyên piştgiriyê didin kesên bi HIVê re dijîn di nav van operasyonên li dijî rêxistinên LGBT+yan de û metirsiya wê heye ku statuya HIVê û nasnameya LGBT+yan bi awayekî zirarbar û şaş tevlihev bike û dibe ku bibe sedem ku kes ji lêgerîna dermankirin û piştevaniyê paşde bisekinin.”
“Rîska sînordarkirina qada sivîl heye”
Konseyê diyar kir ku her çiqas operasyonên “Malbata min di ewlehiyê de ye” wekî tedbîrek ji bo parastina malbatan hatibin nîşandan jî, ew bi fikar in ku ev hincet ji bo rewakirina cihêkarî û cudakarîya li dijî LGBTI+yan bê bikaranîn.
Di daxuyaniyê de bal kişandin ser berpirsiyariya sendikayan a ji bo parastina azadiya rêxistinbûn û derbirîn û mafên demokratîk:
Êrişên li dijî rêxistinên civaka sivîl û parêzvanên mafên mirovan van prensîban lawaz dikin û qada demokratîk a ku mafên karkeran li ser ava bûne dixin xeteriyê. Bêdengmana li hemberî zextên bi vê rengî, dikare tenê berpirsiyaran wêrektir bike.
“Kesên hatine desteserkirin divê demildest serbest bên berdan”
Hevserokên Komîteya LGBT+yan ya Konseya Sendikayên Cîhanî Jeffrey Boyd û Darienne Flemington jî daxwaz kirin ku operasyon bi dawî bibin.
Boyd û Flemington di daxuyaniya xwe ya hevpar de wiha gotin:
“Êrişên dubare û armancgir ên li dijî civak û rêxistinên LGBT+yan nayên qebûlkirin. Em daxwaz dikin ku her kesê/a ku tenê ji ber bikaranîna mafên xwe yên bingehîn ên wekî avakirina komeleyan, azadiya derbirînê û parêzvaniya aştiyane hatine desteserkirin demildest serbest bên berdan. Em bang dikin ku dawî li desteserkirin û kiryarên din ên çavtirsandinê yên ku xebatên rewa yên civaka sivîl armanc digirin bê anîn.”
NÖ/AY