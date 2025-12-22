Konsera Koma Amed a Stenbolê hate qedexekirin

Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM) îro li Navenda Pêşandanê ya Yahya Kemal Beyatli ya Şaredariya Kuçukçekmeceya Stenbolê dê konsera Koma Amed li dar bixe. Bi NÇMê ji bo konserê serî li Qeymeqamiya Kuçukçekmeceyê da. Qeyemeqamiyê serlêdanê nirxand û biryar da ku konser ne “guncav” e. Qeymeqamiyê bi hinceta “neguncaviyê” destûr neda ku konser were lidarxistin.
NÇMê û Sanatça Organîzasyonê têkildarî qedexekirina konserê daxuyanî da û nerazîbûn nîşanî biryara qeymeqamiyê da.
Daxuyanî bi vî rengî ye:
“Di çarçoveya rêzekonserên KOMA AMED ên ku wê ji alîyê Sanatça Organîzasyon ve li gelek bajaran bên çêkirin de, me dê îro jî li Stenbolê li Salona Yahya Kemal Beyatli a girêdayî Şaredarîya Kuçukçekmeceyê piştî Konsera Amedê konsera xwe ya 2yemîn çêbikira. Wekî ku gelê me jî ji nêz ve dişopîne, bi destpêka pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk re, zemînên hunera Kurdî li gel hemû astengîyan geştir bû. Girêdayî vê yekê, KOMA AMED ku ev 30 sal in ji ber qedexeyan nekarîye werin ser axa xwe stranên xwe bibêjin, di 25ê Cotmeha 2025an de li Amedê li qada Newrozê stranên azadîyê û ji bo aşîtîyê gîhandin bi sedhazaran kesî. Ji bo ku KOMA AMED li gelek bajaran bigihêje gel û stranên azadîyê bi hev re bibêjin, ji hêla Organîzasyona me ve 20’ê Berfanbarê li Salona Yahya Kemal Beyatli a girêdayî Şaredarîya Kuçukçekmeceyê konsera KOMA AMED dihate çêkirin.
Di kêlîyên ku me amadekarîya konsera KOMA AMED dikirin de, ji hêla qaymeqamîya Kuçukçekmeceyê ve bê hincet, bi îddîaya ku ‘ne guncav e’ qedexeya konsera me hatiye qedexekirin. Ji doh de hemû hewildanên me bê bersiv hatine hiştin ji bo çêkirina Konsera Koma Amed li Stenbolê. Em wekî sazîyeke ku organîzasyonên çandî û hunerî bi zimanê Kurdî dikin; bi tu awayî vê qedexeyê qebûl nakin. Her wiha di pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de, ji her demê bêhtir azadîya fikr û ramanê, azadîya bi zimanê xwe û çanda xwe huner çêkirin hewce ye hebe de, astengîyên li hemberî hunera azad xizmetê ji aştîyê re nake. Em dizanin ku ev astengî û qedexe ji hêla hêzên derveyî ‘norm’an tên kirin. Hîn jî qirkirina çandî li ser hunera Kurdî berdewam e bi destê aştînexwazan. Em ji hemû gelê xwe re, ji guhdarvanên KOMA AMED lêborînê dixwazin ku me maxdîriyetek çêkiribe. Em ê di demeke nêz de li saloneke cuda agahîyên konserê bi we re parve bikin. Di dawî de; Em ê wekî hunermendên Kurd, ji her demê xurttir û geştir stranên xwe bibêjin. Em ê bi stran û tilîliyên xwe aştîyê bînin vî welatî. Wê aşîtî bi ser keve.”
Koma Amed li Amedê konserek heybet li dar xistibû
Di 25ê Cotmehê de Şaredariya Peyasê, Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê û Sanatça Organîzasyon li Qada Newrozê ya Amedê bi beşdariya sed hezaran kes konsera Koma Amed li dar xistibû. Koma Amed piştî 30 salan cara yekemîn li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê konserek li dar xistibû.
Derbarê Koma Amed de
Kom, sala 1988an ji aliyê xwendekarên Fakulteyên Tipê yên Zanîngehên Enqere û Hacettepeyê ve hat damezrandin.
Di nav endamên destpêkê yên komê de Evdilmelîk Şêxbekir, Gulşen Çetîn, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikrî Kutlay, Mustafa Kart û Ahmet Kaya hebûn.
Albuma yekem sala 1990î bi navê "Kulîlka Azadî" derket û dengekî mezin veda.
Yek ji endamên destpêkê yên komê Evdilmelîk Şêxbekir, ji bo avakirina Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM) jî kedeke mezin da.
Evdilmelîk Şêxbekir, Îlona 1991ê tevlî refên PKKyê bû û sala 1992yan jiyana xwe ji dest da.
Komê paşê bi beşdariya gelek hunermendên din xebatên xwe domand lê hinek endamên komê piştî albuma "Dergûş" a sala 1997an ji ber sedemên siyasî neçar man ku penaberî welatên Ewropayê bibin.
Albumên komê:
Kulîlka Azadî (1990)
Agir û Mirov (1995)
Dergûş (1997-98)
(AY)