Konkordato gider avansı tarifesi yenilendi

*Adalet Bakanlığı, konkordato başvurularında mahkeme veznesine yatırılacak avans miktarlarını yeniden düzenledi. 26 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tarifeyle, 16 Ağustos 2025 tarihli eski tarife yürürlükten kalktı.

*İcra ve İflas Kanunu'nun 285. maddesine dayanan düzenlemeye göre, borçlular başvuru sırasında tebligat, ilan, bilirkişi, komiser ve iflas giderleri için belirlenen avansı peşin yatıracak.

*Standart kalemler arasında alacaklı sayısının 3 katı tebligat ücreti, Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 ilan için en az 2.600 TL, bilirkişi ücretinin 3 katı, 5 aylık komiser ücreti ve iflasa tabi borçlular için 68.900 TL iflas gideri bulunuyor. İflasa tabi olmayan borçlular için mahkeme kararıyla indirim yapılabilecek, kullanılmayan avans iade edilecek. Yeni tarife 15 Mart 2018 sonrası tüm başvurular için geçerli.