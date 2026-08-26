Konkordato gider avansı tarifesi yenilendi
*Adalet Bakanlığı, konkordato başvurularında mahkeme veznesine yatırılacak avans miktarlarını yeniden düzenledi. 26 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tarifeyle, 16 Ağustos 2025 tarihli eski tarife yürürlükten kalktı.
*İcra ve İflas Kanunu'nun 285. maddesine dayanan düzenlemeye göre, borçlular başvuru sırasında tebligat, ilan, bilirkişi, komiser ve iflas giderleri için belirlenen avansı peşin yatıracak.
*Standart kalemler arasında alacaklı sayısının 3 katı tebligat ücreti, Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 ilan için en az 2.600 TL, bilirkişi ücretinin 3 katı, 5 aylık komiser ücreti ve iflasa tabi borçlular için 68.900 TL iflas gideri bulunuyor. İflasa tabi olmayan borçlular için mahkeme kararıyla indirim yapılabilecek, kullanılmayan avans iade edilecek. Yeni tarife 15 Mart 2018 sonrası tüm başvurular için geçerli.
Adalet Bakanlığı, konkordato başvurularında mahkeme veznesine yatırılması gereken avans miktarları ile ödeme usullerini yeniden belirledi.
26 Ağustos 2026 tarihli ve 33352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte, 16 Ağustos 2025 tarihli eski tarife uygulamadan kaldırıldı.
İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesine dayanılarak hazırlanan yeni düzenlemeye göre, konkordato talebinde bulunan borçlular başvuru esnasında belirlenen gider avansını peşin olarak yatırmakla yükümlü olacak.
Hukuki süreç boyunca ihtiyaç duyulacak tebligat, ilan, bilirkişi, komiser ve olası iflas giderleri avans kalemlerinin esasını oluşturuyor.
Hesaplamaya dahil edilecek standart kalemler
- Tebligat gideri: Bildirilen alacaklı sayısının 3 katı tutarında posta/tebligat ücreti.
- Resmî ilanlar: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak 7 ilan için en az 2.600 TL; Basın İlan Kurumu portalındaki 7 ilan için belirlenen asgari bedel.
- Kurum bildirimleri: İlgili kurumlara yazılacak evraklar için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti.
- Bilirkişi ücreti: Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi’ndeki tutarın 3 katı.
- Komiser ücreti: Geçici mühlet süresi olan 5 ay boyunca, komiser başına aylık en az 3.380 TL (toplam 5 aylık tutar).
- Diğer işlemler: Kırtasiye ve sair sair giderler için 1.690 TL.
- İflas gideri: İflasa tabi borçlular için 68.900 TL.
Öne çıkan diğer düzenlemeler
- İflasa tabi olmayanlara indirim: Borçlu iflasa tabi değilse, mahkeme kararıyla tarifedeki gider avansı tutarında indirime gidilebilecek.
- Eksik avansa tamamlama süresi: Yargılama esnasında yatırılan tutarın yetersiz kalması durumunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) hükümleri gereğince eksik tutar borçluya tamamlattırılacak. Eksikliğin giderilmemesi halinde dava şartı yokluğundan işlem yapılacak.
- Artan Pparanın iadesi: Süreç tamamlanıp karar kesinleştikten sonra kullanılmayan avans tutarı borçluya iade edilecek. IBAN bildirilmişse elektronik transfer yapılacak; bildirilmemişse masrafı avanstan düşülerek PTT aracılığıyla adrese teslim gönderilecek.
Yeni tarife, 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılmış tüm konkordato talepleri ve devam eden süreçler için geçerli olacak.
(EMK)