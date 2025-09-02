TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 2 Îlon 2025 16:23
 ~ Nûkirina Dawî: 2 Îlon 2025 16:25
1 xulek Xwendin

Kongreya CHPê ya Stenbolê betal bû; rêveberiya bajêr ji wezîfeyê hate girtin

Şandeya ku ji Gursel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Mujdat Gurbuz û Erkan Narsap pêk tê, bi awayekî demkî ji bo Serokatiya Bajarê Stenbolê hate erkdarkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Kongreya CHPê ya Stenbolê betal bû; rêveberiya bajêr ji wezîfeyê hate girtin

Li Stenbolê di 8ê Cotmeha 2023an de kongre pêk hat. Ji bo betalkirina wê kongreyê doz hat vekirin. Dadgehê biryar da ku Ozgur Çelik û rêveberiya heyî ji wezîfeyê bên girtin.

Biryar hat dayîn ku ji bo tedbîrê196 delege ji wezîfeyê bên girtin û pêvajoya kongreya heyî jî hat rawestandin.

"CHP nikare bê teslîmgirtin"

Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê Ozgur Çelik, di daxuyaniya xwe ya yekem a li ser vê mijarê de got, "Hevalên min ên hêja, pir zêde kes telefonî min dikin. Ez nikarim bersiva telefon û peyaman bidim. Ez ji bo şopandin û birêvebirina pêvajoyê diçim Navenda me ya Bajêr a Stenbolê. Partiya Gel a Komarî gel e, mala gel e, navenda malbatê ye. Nayê teslîmgirtin!"

Şandeya ku ji Gursel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Mujdat Gurbuz û Erkan Narsap pêk tê, bi awayekî demkî ji bo Serokatiya Bajarê Stenbolê hate erkdarkirin.

CHP civîneke awarte li dar dixe

Piştî biryara  rêveberiya bajarê Stenbolê ya CHPê ji wezîfeyê hat girtin, Lijneya Rêveberiya Navendî ya CHPê dê di saet 17:00an de li Navenda Giştî a CHPê bi serokatiya Ozgur Ozel civîneke awarte li dar bixe.

(AB/AY)



