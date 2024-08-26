Kongo’daki m çiçeği vakalarının yüzde 75’i çocuk

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde bulunan Munigi bölgesindeki Medair adlı sağlık kuruluşundan Dr. Pierre-Olivier Ngadjole, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde m çiçeği vakaların yüzde 75'inin 10 yaşından küçük çocuklarda görüldüğünü söyledi.

BBC’nin haberine göre, Dr. Ngadjole, bağışıklık sistemlerinin daha az gelişmiş olması nedeniyle çocukların m çiçeği salgınından daha fazla etkilendiklerini belirterek, “Hastalığın yayılmasında yakın temas son derece önemli bir faktör. Çocuklar her zaman sosyal mesafeyi önemsemeden oynuyorlar. Evlerde de durum aynı. Birkaç kişi aynı yatakta uyuyabiliyor. Dolayısıyla hastalık hızla yayılıyor” dedi.

450'den fazla can kaybı

Bu yıl vakaların büyük çoğunluğunun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldüğünü ve hastalık nedeniyle 450'den fazla can kaybı olduğunu aktaran Ngadjole, çatışmalar nedeniyle kalabalık ve hijyenik olmayan kampların da salgının yayılmasında önemli bir risk faktörü olduğunu ifade etti.

Haziran ayından bu yana cilt enfeksiyonlarını tedavi etmeye çalıştıklarını, antibiyotik, parasetamol ve güvenli içme suyu da dahil birçok hizmeti ücretsiz bir şekilde sağlamaya çalıştıklarını aktaran Ngadjole, “Özellikle ücretsiz sağlık hizmeti sağlamak çok önemli. Bu, insanların herhangi bir mali engelle karşılaşmadan sağlık tesisine erken gelmeleri anlamına geliyor” diye konuştu.

“Şimdiye kadarki en ölümcül varyant” ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, virüsün iki çeşidi var: clade I ve clade II. Clade I hastalığın daha ağır seyretmesine ve ölüme yol açıyor. Bu suş, Orta Afrika’da endemiye sebep olan tür. Clade II ise 2022 yılında tüm dünyaya hastalığın yayıldığı suş. Bu türde hastalık daha hafif seyrediyor, virüsü kapanların yüzde 99’u iyileşti. Kongo’da hastalığın iki varyantı da yaygın. M çiçeğinin yeni varyantı yayılımı hızlandırdı Ruanda Üniversitesinden Jean Claude Udahemuka, geçen ay yaptığı açıklamada, clade 1b varyantının “şimdiye kadarki en ölümcül m çiçeği varyantı olduğunu” söyledi. Güney Kivu bölgesinden araştırmacı Leandre Murhula Masirika da yeni varyantın, diğerleriyle aynı semptomlara yol açtığını ancak çok daha ağır sonuçlara sebep olduğunu söyledi. Şu anda CDC'ye göre m çiçeği enfeksiyonları için onaylanmış bir tedavi bulunmuyor. M çiçeği, 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insanda ilk kez tespit edildikten sonra onlarca yıldır Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülüyor. Ancak clade 1b türü ilk olarak Eylül ayında, Ruanda sınırından yaklaşık 170 mil (273 km) uzakta, Kongo’nun maden kasabası Kamituga'daki seks işçileri arasında ortaya çıktı. Afrika CDC, tüm vakaların ve ölümlerin yüzde 96'sının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) olduğunu ancak hastalığın komşu ülkelere de yayıldığını ve 18 ülkenin vaka bildirdiğini söyledi. Africa CDC'nin 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocaktan 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti. Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te “Maymun çiçeği” olarak bilinen hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "Mpox – M çiçeği" olarak değiştirmişti.

(AS)