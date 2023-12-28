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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 10:44
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 10:45
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Kongo’da sel: 40 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin aynı bölgesinde Mayıs 2023'teki şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan selde 425 kişi yaşamını yitirmişti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kongo’da sel: 40 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde dün yaşanan sel felaketi ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 20’den 40’a yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Bukavu şehrine bağlı Kalingi köyünde son 4 gündür etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aynı bölgede Mayıs 2023'teki şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 425 kişi yaşamını yitirmişti. Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

(AS)

demokratik kongo cumhuriyeti iklim krizi
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