Kongo’da darbe girişimi: ABD’liler gözaltında

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, dün sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçlerince bastırıldığını açıkladı.

KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, KDC Silahlı Kuvvetlerinin, içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini açıkladı. Darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirten Ekenge, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı.

3 ABD vatandaşı gözaltında

New York Post’un haberine göre, darbe girişimi nedeniyle gözaltına alınan 50 kişi arasında 3 ABD vatandaşı da var.

Reuters'in haberine göre, sürgüne gönderilen muhalefet lideri Christian Malanga'nın önderlik ettiği darbe girişimi sabah saat 4 civarında başkent Kinşasa'da silah sesleri duyulmasıyla başladı.

Ordu sözcüsü Ekenge, Malanga'nın başkanlık sarayında öldürüldüğünü söyledi.

Associated Press'e konuşan Ekenge, Malanga'nın oğlunun saldırı sonrasında tutuklanan üç ABD vatandaşından biri olduğunu söyledi.

Ekenge, Reuters'e, yakalananların, ülkenin silahlı kuvvetlerinin özel servisleri tarafından sorguya çekildiğini söyledi.

BBC’nin haberine göre, başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti.

ABD’den “işbirliği” açıklaması

ABD’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Büyükelçisi Lucy Tamlyn, ülkedeki darbeye kalkışan silahlı grubun içinde bazı ABD vatandaşlarının olmasından dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

Lucy Tamlyn, darbe girişimi ve eyleme karıştığı iddia edilen ABD vatandaşları konusunda KDC yetkilileriyle azami ölçüde işbirliği yaptıklarını söyledi.

Yerel medyada ve sosyal medyada, darbeye kalkışan silahlı grup ile 2 ABD pasaportlu kişinin de askerlerce yakalandığı görüntüler paylaşıldı, olayların arkasında ABD’nin olduğu iddia edildi.

KDC’de 20 Aralık 2023’de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini oyların yüzde 73,34'ünü alarak kazanan Felix Tshisekedi, 20 Ocak’ta yemin edip ikinci dönem için KDC'nin cumhurbaşkanı olmuştu. Ülkenin doğal kaynaklarının çoğu, Tshisekedi'nin sıkıyönetim uygulayarak, ateşkes anlaşmaları yaparak ve bölgesel birlikler getirerek durumla başa çıkma girişimlerine rağmen şiddetin hâlâ devam ettiği doğu bölgesinde yer alıyor.

(AS)