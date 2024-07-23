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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 15:43
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2024 15:44
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Kongo’da bölgesel “Mpox salgını” uyarısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Muyaya, yılbaşından bu yana M çiçeği (Mpox) salgını nedeniyle 450 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 166 kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kongo’da bölgesel “Mpox salgını” uyarısı
Çizim: Avrupa Aşı Enformasyon Kurumu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) hızla yayılan M çiçeği (Mpox) salgınının bölgesel yayılma riski olduğu açıklandı.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle ülkede 450 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 166 kişide M çiçeği tespit edildiğini duyurdu.

Komşu ülkelere yayılma riski

Her geçen gün M çiçeği vakalarının katlanarak arttığını vurgulayan Muyaya, salgının komşu ülkelere yayılma riski olduğu uyarısında bulundu.

Afrika’nın 2. büyük ülkesi olan KDC’de bulanan 26 eyaletin 23’ünde M çiçeği vakası görüldü.

“Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz’da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC’nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

“Ten temasıyla bulaşabiliyor”

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

Dünya genelinde 3 bin 100'den fazla vaka

DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası görüldü.

Virüs daha önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Hindistan’da ölümlere yol açtı.

M çiçeği (Mpox) virüsü hakkında

Endemik bir virüsün yol açtığı ender hastalıklardan biri olarak bilinen M çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde ikiye ayrılıyor.

Ölüm oranı yaklaşık yüzde 5 olan M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizliğe ve ölüme neden olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te “Maymun çiçeği” olarak bilinen hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "Mpox – M çiçeği" olarak değiştirmişti.

Nasıl bulaşıyor?

Türk Tabipler Birliği (TTB) maymun çiçeğinin nasıl bulaştığı ile ilgili Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

“Maymun çiçeği hastalığı, maymun çiçeği virüsünün yol açtığı, hayvandan insana ve insandan insana bulaşabilen bir hastalık.

İnsandan insana bulaş mekanizması olarak; enfeksiyöz yaralar, kabuklar ve vücut sıvıları ile yakın temas, enfeksiyöz materyal ile kontamine olmuş çarşaf gibi eşyalarla temas, uzun süre yüz yüze temas (solunum salgıları ile temas veya damlacıklara maruz kalmak) ve gebeden fetusa geçiş düşünülmektedir.

Hastalığın başlangıcından, yaraların kabuklanıp tamamen epitelizasyonu gerçekleşene kadar kişiler bulaşıcı kabul edilmektedir.”

(AS)

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/haber/guney-afrikada-maymun-cicegi-virusunden-ilk-olum-296491
DSÖ-ECDC
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30 Eylül 2022
/haber/maymun-cicegi-avrupa-da-vaka-sayisi-24-bini-gecti-267826
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/haber/cin-de-ilk-maymun-cicegi-vakasi-yabancilara-dokunmayin-267362
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