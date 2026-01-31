ENGLISH KURDÎ
biamag
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:35 31 Ocak 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.01.2026 16:40 31 Ocak 2026 16:40
Okuma Okuma:  1 dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden faciasında en az 226 işçi hayatını kaybetti

Rubaya’nın dünya koltan üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini sağladığı ifade ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden faciasında en az 226 işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: actualite.cd

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde yer alan Masisi bölgesindeki bir koltan madeninde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 226 işçi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, bölge birkaç gündür şiddetli yağışların etkisi altındaydı. Rubaya kentindeki koltan madeninde işçiler, yer altı kuyularında çalıştığı sırada heyelan oldu.

Yaralı kurtulabilen işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları, bölgenin ulaşım zorlukları ve maden faaliyetlerinin büyük ölçüde düzensiz yürütülmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsizliği ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor. Ayrıca bölge Nisan 2024'ten beri 23 Mart Hareketi olarak bilinen AFC/M23 milislerinin kontrolünde. Yerel kaynaklar, gerçek ölü sayısının daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Bölge, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından aylık yaklaşık 120 ton olarak tahmin edilen üretimle dünyanın en zengin koltan üretim alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Dünya koltan üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini tek başına sağlıyor.

Silahlı grupların varlığı, gazeteciler, araştırmacılar ve insani yardım kuruluşları için bölgeye erişimi son derece zorlaştırıyor.

Haziran 2025'te Masisi'deki maden sahasında meydana gelen göçükte de 17 işçi yaşamını yitirmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kongo demokratik cumhuriyeti maden faciası
