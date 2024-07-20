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Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 12:04
 ~ Son Güncelleme: 20 Temmuz 2024 12:15
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KONDA: Halk, 'katliam yasası'na hayır diyor

KONDA, sokakta yaşayan hayvanların katledilmesini kapsayan yasa teklifini halka sordu. Toplumun yüzde 15'i "gerekli hallerde uyutulabilir" dedi. Toplumun yüzde 85'i yasaya karşı olduğunu ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KONDA: Halk, 'katliam yasası'na hayır diyor
*Fotoğraf: Ruken Tuncel/bianet

KONDA, AKP'nin Meclis'e sunduğu sokakta yaşayan hayvanların katledilmesini kapsayan "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni halka sordu.

15 yaş üstündeki katılımcılara "Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Görüşmecilerin yüzde 63'ü "uyutma" yönteminin doğru olmadığını söyledi.

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Katılımcıların yüzde 22'si “sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını” düşündüğünü belirtirken yüzde 15'i ise sokakta yaşayan hayvanlarının "gerekli hallerde" uyutulabileceğini belirtti.

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(RT)

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