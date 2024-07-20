KONDA: Halk, 'katliam yasası'na hayır diyor

KONDA, AKP'nin Meclis'e sunduğu sokakta yaşayan hayvanların katledilmesini kapsayan "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni halka sordu.

15 yaş üstündeki katılımcılara "Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Görüşmecilerin yüzde 63'ü "uyutma" yönteminin doğru olmadığını söyledi.

“İnsanı hayvana düşmanlaştıran siyasilere oy vermeyeceğiz”

Katılımcıların yüzde 22'si “sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını” düşündüğünü belirtirken yüzde 15'i ise sokakta yaşayan hayvanlarının "gerekli hallerde" uyutulabileceğini belirtti.

KONDA Barometresi’nin 155. sayısı vergi bilinci ve vergi adaleti algısı temasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik tartışmalara dair tutumları da ölçtü.

- Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerin yüzde 63’ü sokak hayvanlarının uyutulması gibi sert yöntemlerin uygulanmasına karşı… pic.twitter.com/ldBTwx91on — Konda Araştırma (@kondaarastirma) July 19, 2024

“Ülkede başka sorun yokmuşçasına hayvanlar hedef tahtası oldu”

(RT)