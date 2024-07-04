Konak Belediyesi’nden de emekliler için cafe: Mutluluk Kahvesi

Konak Belediyesi’nin emekliler için ekonomik bir sosyalleşme ve kaliteli zaman geçirme mekanı olan “Mutluluk Kahvesi” açıldı.

Beyoğlu Belediyesi de geçim sıkıntısı çeken ve enflasyon altında ezilen emekliler için İstanbul Kasımpaşa’da ilk Emekli Evi’ni hizmete açtı. Emekli Evi’nde çayın 1 TL, kahve ise 5 TL'den satılıyor.

Kemeraltı Abacıoğlu Han’daki Mutluluk Kahvesi’nin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu, seçim döneminde emeklilerin artık sokağa çıkıp sosyalleşemediklerini, bir çay, kahve bile içemediklerini söylediklerini ifade etti.

Uygun fiyatlar

Çayın 5 TL, kahvenin 15 TL’ye içilebildiği, içindeki kitaplığıyla kahve ve kitap keyfini uygun fiyata sunan Mutluluk Kahvesi’nde emeklilerin bütçesini düşünerek uygun bir ücret politikası uyguladıklarını vurgulayan Mutlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Belediyenin diğer işlettiği yerlerin ötesinde bir ücret politikasıyla, burada gelip sabahtan akşama kadar vakit geçirebilecekleri, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Feyza Paker’in anısına açılan kitaplığından kitaplarını okuyabilecekleri, sohbet edebilecekleri, üst katta farklı atölyelerin gerçekleşeceği, yani emeklilerin sadece pasif bir şekilde çay, kahve içerek gününü geçirmeyeceği, aynı zamanda yeni uğraşılar öğrenebileceği, yeni hobiler edinebileceği ve farklı etkinliklerle kendilerini daha da zenginleştirip besleyebileceği bir yer olsun istedik.”

İşletmesi belediye şirketinde

İşletmesini Konak Belediyesi’nin şirketi İZBEL’in üstlendiği Mutluluk Kahvesi’nin aynı zamanda Kemeraltı’nın canlılığına da katkı sunacağını söyleyen Başkan Mutlu, “İşletmesini belediye şirketimiz İZBEL üstlendi. Umuyorum burada hep birlikte çok güzel zaman geçiririz. Sizlerin de desteğiyle, Kemeraltı’nın yaşamasına, Kemeraltı’nın canlanmasına bir nebze bizim de katkımız olur. Bundan sonra daha sık burada buluşmak üzere mekanımız hayırlı olsun” dedi.

(EMK)