'Kömürün başkenti' Zonguldak'ta adalet için İklim Zirvesi

Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu 17 Ekim’de, Zonguldak'ta TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nda düzenleneceyeceği “Zonguldak İklim Zirvesi” için çağrıda bulundu:

"Ülke çapında iklim ve ekoloji alanında çalışan akademisyenlerin, uzmanlarla aktivistlerin yanı sıra kentteki siyasi partileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile bir masada buluşup kentin geleceğini ekolojik ve kamusal temelli arayışlarla yeniden şekillendireceğiz. Tüm Zonguldaklıları zirveye davet ediyor, talebimizi yeniliyoruz: 'Zonguldak için adalet!'"

Zonguldak İklim Zirvesi, Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek BM'nin Taraflar Konferansı (COP31) ile COP31'le eşzamanlı 14-18 Kasım'da gerçekleştirilecek Halkların İklim Zirvesi öncesinde düzenlenecek.

"Tek seçenek, fosil yakıtlara dayalı büyüme patikası olamaz"

Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu tarafından düzenlenecek zirveye ilişkin yapılan açıklamada, Zonguldaklıların 200 yıldır kömürle ve kömürün yarattığı ağır sorunlarla birlikte geçirdikleri yaşama işaret edildi:

"Kömür madenlerinde çalışan emekçilerin önemli bir kısmı meslek hastalıkları nedeniyle erken yaşta hayatını kaybetti. Madenci Anıtı’nda, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren beş binden fazla emekçinin adı kazılı."

Zonguldak’ın kömür üreten kent olmaktan çıkarılıp kömür tüketen bir kent haline getirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Termik santrallerin ve demir-çelik fabrikalarının yaydığı emisyonlar, yarattığı hava kirliliği ile tüm canlı yaşamını tehdit ediyor" denildi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük ile çevre yerleşimlerde yaşanan hava kirliliğine dikkay çekilen çağrıda, bu durumun kent yaşam kalitesini düşürdüğü ve ayrıca umutsuzluk yarattığı aktarıldı. Açıklamaya göre bunun faturası göç, ekonomik çöküntü ve toplumsal travma olarak çıkıyor:

"Kömür madenciliğine bağlı olarak şekillenen yerlerde yaşanan ekonomik gerileme, sosyo-kültürel çöküşü de beraberinde getiriyor. İstihdam krizini aşmak için sunulan Filyos Vadisi Projesi ise bünyesinde birçok kirli teknoloji yatırımı barındırıyor. Bunu reddediyoruz! Önümüzdeki tek seçenek fosil yakıtlara, ağır sanayiye ve inşaata dayalı bir büyüme patikası olamaz."

"El ele verip adil ve yeşil bir ekonomik dönüşüm sağlayabilir; kent ekosistemini korurken refah düzeyi çok daha yüksek bir bölge yaratabiliriz" ifadelerinin yer aldığı çağrıda son olarak şunlar kaydedildi:

"Akıllarımızı ortaklaştırabilir, Zonguldak’ı Türkiye'nin adil dönüşüm ve yeşil sanayi başkenti yapabiliriz. Onlarca yıl boyunca ülkenin enerji ihtiyacını karşılarken en ağır bedelleri ödeyen Zonguldak’ın sahip olduğu 170 yıllık sanayi kültürünü, mühendislik birikimini, liman-demiryolu altyapısını ve işgücü tecrübesini yeni nesil temiz teknolojilere aktararak yeni bir başarı öyküsü yazabiliriz."

PROGRAM 13.00 Kayıt ve Karşılama 13.30 Açılış Konuşmaları Çetin Yılmaz (Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu Sözcüsü) 1.⁠ ⁠Oturum Yöneten: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Başak (ZBEÜ İktisat Bölümü) 13.50 Kömürün başkentinde mevcut durum ve sorunlar Prof. Dr. Hakan Kutoğlu (ZBEÜ Öğretim Üyesi) 14.10 İklim krizi, yasal mevzuat ve talepler Av. Yakup Okumuşoğlu (Zonguldak Barosu) 14.30 Yalnızca Ekolojik Değil Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin de Yeşil Dönüşüm İnan Mutlu (Siyasal İktisatçı) 14.50 Tartışma 15.10 Kahve Arası 2.⁠ ⁠Oturum Yöneten: Arş. Gör. Evrim Yılmaz Polat (ZBEÜ Sosyoloji Bölümü) 15.30 - Küresel örneklerden yerel gerçeklere "adil geçiş" Beyza İrem Şimşek (Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü) 15.50 Zonguldak İçin Adil Geçiş, Özge Doruk (Yeşil Düşünce Derneği) 16.10 Vaatlerin gölgesinde iklim diplomasisi: COP Eylem Tuncaelli (Çevre Mühendisi - TEMA Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı) 16.30 Tartışma 16.50 Kahve Arası 17.00 Forum Yöneten: Dr. Öğ. Üyesi Şenay Güneymen (ZBEÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü) 18.30 Sonuç Bildirgesi, Komisyonunun Seçimi ve Kapanış Yer: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi

(CA)