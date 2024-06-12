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Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024 09:47
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 09:55
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YEDİKULE METİN KURT SPOR TESİSİ

'Komünist' futbolcunun adı spor tesisine verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündemde bazı meydan ve tesislerin isimleri vardı. AKP'liler, Eski futbolcu Metin Kurt'un adının bir tesise verilmesine 'komünist' olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Karar oy çokluğu ile alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Komünist' futbolcunun adı spor tesisine verildi

İBB Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında gündemdeki maddelerden biri de bazı sokak, meydan ve tesislerin isim değişikliğiydi. Toplantıda, Bakırköy Sakızağacı Mahallesinde bulunan "Tayyare Meydanı Sokağı"na, 2004 yılında hayatını kaybeden Bakırköylü sanatçı Cem Karaca’nın adının verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Esenyurt'ta Ahmet Arif Caddesi Park ve Meydan Düzenlemesi çalışması ile oluşan meydana da oybirliği ile Yaşar Kemal’in adı verildi.

CHP grubunun önerilerinden biri de, İBB tarafından yenilenen Zeytinburnu’ndaki Yedikule Gençlik Kulübü Spor Tesisleri’nin adının 'Yedikule Metin Kurt Spor Tesisi' değiştirilmesiydi. Diğer değişikliklere destek veren AKP grubu, Metin Kurt'un adına itiraz etti. 

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Metin Kurt milli bir futbolcu ama daha çok ideolojik duruşu var. Türkiye Komünist Partisi milletvekili adayı olmuş. Orayla tek bağlantısı Yedikule Spor’da bir dönem antrenörlük yapmış başka bağlantısı yok. Orada yaşamış biri değil. İdeolojik anlamda bu ismin verildiğini düşünüyoruz. Bu nedenle muhalefet şerhi koyuyoruz" diyerek itiraz etti.

Metin Kurt kimdir?
Metin Kurt kimdir?
12 Haziran 2024

AKP’li meclis üyesi Muhammet Kaynar da, mevzuata göre bir yerine var olan isminin değiştirilebilmesi için gerekli üçte iki çoğunluğun sağlanamadığını savundu. 

AKP'lilerin itirazına rağmen yapılan oylamada tesise oy çokluğu ile Metin Kurt adı verildi.

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/haber/metin-kurt-kutuphanesi-kuruluyor-142087
Metin Kurt'un Ardından
24 Ağustos 2012
/haber/metin-kurt-un-ardindan-140474
ŞİKE SKANDALI ÜSTÜNE
Metin Kurt: Bataklık Kurutulmalı
4 Temmuz 2011
/haber/metin-kurt-bataklik-kurutulmali-131226
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