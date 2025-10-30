Komşuları CAN TV muhabiri Ezgi Soysal’a dört yıldır şiddet uyguluyor

İstanbul’da yaşayan CAN TV muhabiri Ezgi Soysal, yaklaşık dört yıldır aynı mahalledeki komşularının kendisini sistematik olarak taciz ettiğini ve şiddet uyguladığını açıkladı. Soysal, defalarca belediyeye, CİMER’e ve karakola başvurduğunu, ancak hiçbir önlem alınmadığını belirtti.

Soysal, 2025 yılı başında üç kadın tarafından saldırıya uğradığını ve bu olayda parmağının kırıldığını anlattı. Aynı kişiler nisan ayında babasına da saldırdı “Babamı çocuğunun yanında dövdüler, burnu kırıldı, gözü morardı” dedi.

“Organize bir saldırıyla ölümden döndüm”

Soysal, 28 Ekim Salı günü evine dönerken on kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurdu. Şöyle dedi:

“Yaklaşık dört yıldır aynı kişiler tarafından rahatsız ediliyorum. Evimin çevresi kirletiliyor, arabam zarar görüyor. Defalarca şikâyet ettim ama hiçbir önlem alınmadı. O akşam sokağa girmeden önce perdelerin arkasında beni izleyenleri gördüm. Bir kişi arabanın arkasından çıkıp küfrederek saldırdı. Yere düştüm, ardından kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık on kişi kafama ve vücuduma tekmeler attı. Yoldan geçen bir kadın ve bir çift olmasa, beni öldüreceklerdi.”

Soysal, saldırının ardından akşam 6’dan gece 2’ye kadar hastane ve karakolda işlem yaptığını ancak saldırganlar hakkında hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

“Yargı yavaş işliyor, suçlular sokakta”

Gazeteci, on ay önce yapılan şikayetlerin hâlâ iddianameye dönüşmediğini belirterek, “27 Ekim’de karakola gittim, iki kez geri çevrildim. Ertesi gün evimin önünde pusu kurdular” dedi.

Cezasızlık politikalarının bu saldırıları cesaretlendirdiğini vurgulayan Soysal, şöyle konuştu:

“Bu duyarsızlık yüzünden neredeyse canımdan oluyordum. Ne benim ne de babamın can güvenliği var. Suç kayıtlı kişiler sokakta serbestçe dolaşıyor. Biz medya çalışanları bile korunamıyoruz. Adaletin yavaş işlemesi yüzünden her gün insanlar hayatını kaybediyor.”

Soysal, yetkililere adalet ve koruma çağrısı yaptı.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)