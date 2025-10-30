ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2025 08:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2025 08:48
2 dk Okuma

Komşuları CAN TV muhabiri Ezgi Soysal'a dört yıldır şiddet uyguluyor

Gazeteci Soysal, on ay önce yapılan şikâyetlerin hâlâ iddianameye dönüşmediğini belirtti ve "27 Ekim'de karakola gittim, iki kez geri çevrildim. Ertesi gün evimin önünde pusu kurdular" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta bir kadın, ev ortamında bir koltuğa oturmuş şekilde görülüyor. Üzerinde açık gri bir hırka ve siyah bir tişört var. Yüz ifadesi ciddi ve yorgun görünüyor; doğrudan kameraya bakıyor. Saçları koyu renkli ve dağınık bir şekilde toplanmış.

İstanbul’da yaşayan CAN TV muhabiri Ezgi Soysal, yaklaşık dört yıldır aynı mahalledeki komşularının kendisini sistematik olarak taciz ettiğini ve şiddet uyguladığını açıkladı. Soysal, defalarca belediyeye, CİMER’e ve karakola başvurduğunu, ancak hiçbir önlem alınmadığını belirtti.

Soysal, 2025 yılı başında üç kadın tarafından saldırıya uğradığını ve bu olayda parmağının kırıldığını anlattı. Aynı kişiler nisan ayında babasına da saldırdı “Babamı çocuğunun yanında dövdüler, burnu kırıldı, gözü morardı” dedi.

“Organize bir saldırıyla ölümden döndüm”

Soysal, 28 Ekim Salı günü evine dönerken on kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurdu. Şöyle dedi:

“Yaklaşık dört yıldır aynı kişiler tarafından rahatsız ediliyorum. Evimin çevresi kirletiliyor, arabam zarar görüyor. Defalarca şikâyet ettim ama hiçbir önlem alınmadı. O akşam sokağa girmeden önce perdelerin arkasında beni izleyenleri gördüm. Bir kişi arabanın arkasından çıkıp küfrederek saldırdı. Yere düştüm, ardından kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık on kişi kafama ve vücuduma tekmeler attı. Yoldan geçen bir kadın ve bir çift olmasa, beni öldüreceklerdi.”

Soysal, saldırının ardından akşam 6’dan gece 2’ye kadar hastane ve karakolda işlem yaptığını ancak saldırganlar hakkında hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

“Yargı yavaş işliyor, suçlular sokakta”

Gazeteci, on ay önce yapılan şikayetlerin hâlâ iddianameye dönüşmediğini belirterek, “27 Ekim’de karakola gittim, iki kez geri çevrildim. Ertesi gün evimin önünde pusu kurdular” dedi.

Cezasızlık politikalarının bu saldırıları cesaretlendirdiğini vurgulayan Soysal, şöyle konuştu:

“Bu duyarsızlık yüzünden neredeyse canımdan oluyordum. Ne benim ne de babamın can güvenliği var. Suç kayıtlı kişiler sokakta serbestçe dolaşıyor. Biz medya çalışanları bile korunamıyoruz. Adaletin yavaş işlemesi yüzünden her gün insanlar hayatını kaybediyor.”

Soysal, yetkililere adalet ve koruma çağrısı yaptı.

12 Aralık 2024

(EMK)

İstanbul
can tv Ezgi Soysal erkek şiddeti kadın gazeteciler
ilgili haberler
Kadın gazeteciler atölyede buluştu: Birlikte daha güçlüyüz
2 Haziran 2025
/haber/kadin-gazeteciler-atolyede-bulustu-birlikte-daha-gucluyuz-307977
"ERİL MEDYAYA KARŞI FEMİNİST BASIN"
Mersin'de Kadın Gazeteciler Derneği Kuruldu
3 Haziran 2024
/haber/mersin-de-kadin-gazeteciler-dernegi-kuruldu-296096
MKG İstanbul’dan seslendi: Kadın gazetecileri susturamazsınız
26 Şubat 2024
/haber/mkg-istanbuldan-seslendi-kadin-gazetecileri-susturamazsiniz-292359
Gültan Kışanak’tan kadın gazetecilere mektup
26 Şubat 2024
/haber/gultan-kisanaktan-kadin-gazetecilere-mektup-292343
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
