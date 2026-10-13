TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.10.2026 08:03 13 Cotmeh 2026 08:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.10.2026 08:38 13 Cotmeh 2026 08:38
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Kompanyaya Em Azadiyê Dixwazin: Dîwar nikarin hevgirtina me asteng bikin

Mehek ji ser operasyona 12ê Îlonê ya li dijî LGBTÎ+yan re derbas bû. Kampanyaya Em Azadiyê Dixwazin ku li ber Girtîgeha Sincanê hat cem hev û got: “Dîwar û têlên bidirî bikevin navbera me û hevalên me jî dê têkoşîna me berdewam bike.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Kompanyaya Em Azadiyê Dixwazin: Dîwar nikarin hevgirtina me asteng bikin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Mehek ji ser operasyona 12ê Îlonê ya li dijî LGBTÎ+yan re derbas bû. Ji ber vê yekê Kampanyaya Em Azadiyê Dixwazin ku li ber Girtîgeha Sincanê daxuyaniya çapemeniyê da.

Di daxuyaniyê de hat bibîrxistin ku girtî mehek e di girtîgehê de têne girtin û weha hat gotin:

“Me dixwest ku em îro li vir ji bo pêşwazîkirina hevalên xwe kom bin. Lêbelê tam berî mehekê, hevalên me yên LGBTÎ+ ku bi operasyoneke bêhiqûqî û zordar a desthilatdariya AKPê ji nav me hatin girtin û hîn jî di Girtîgeha Sincanê de dîl têne girtin.”

Endamên kampanyayê transê mêr Poyraz ku li Girtîgeha Sincanê jiyana xwe ji dest dabû jî bi bîr anîn, banga berdana LGBTÎ+yên girtî kirin:

“Dîwar, têlên bidirî, gardiyan, leşker û polîs bikevin navbera me û hevalên me jî; desthilatdarî hemû derfetên xwe bixe dewrê jî em îro ji vir, ji ber Girtîgeha Sincanê ku we girtiyê trans Poyraz tê de kuşt, careke din diqîrin: Ji bo girtiyên LGBTÎ+ azadî!”

Endamên kampanyayê polîtîkayên desthilatdariyê yên li hemberî tevgera LGBTÎ+yan rexne kirin û wiha bang kirin:

“Desthilatdariyê di salvegera tarî ya 12ê Îlonê de şerê li dijî LGBTÎ+yan û tevgera LGBTÎ+yan hilbijart. Desthilatdarî nikare têkoşîna me ya hebûnê asteng bike. Ji ber ku em di nav dilê jiyanê de ne. Di dibistanê de, li malê, di kar de, di Meclisê de, di parkê de; wate em li her derê ne!”

Endamên kampanyayê mirina zarokên karker ên di Navendên Perwerdeya Pîşeyî (MESEM) de, kuştina jinan, tundiya li dibistanan zêde bûye û veguhastina çavkaniyên dewletê bo sermayeyê jî anîn rojevê.

“Em ê ji bo jiyaneke wekhev û azad têbikoşin”

Kampanyaya Em Azadiyê Dixwazin, daxuyaniya xwe bi dawî kir ku ew ê piştevaniya bi girtiyên LGBTÎ+ re berdewam bikin:

“Tevî hemû zextan em ê ji bo jiyaneke bi hev re, wekhev û azad têkoşînê berdewam bikin. Em ê hevalên xwe ji dezgehên we yên zilmê, ji zindanên we derxin û bistînin!”

Daxuyanî bi dirûşmên “Her der zindan e, em azadiyê dixwazin” û “Bijî piştevaniya me ya femînîst” bi dawî bû.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
LGBTİ + lgbti
nûçeyên pêwendîdar
Konseya Sendikayên Cîhanî: Êrişên li dijî LGBTÎ+yan nayên qebûlkirin
24 Îlon 2026
/haber/konseya-sendikayen-cihani-erisen-li-diji-lgbti-yan-nayen-qebulkirin-323753
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
65 welatan bang li Tirkiyeyê kir: Ji sûcdarkirina tevgera LGBTÎ+ dest berdin
22 Îlon 2026
/haber/65-welatan-bang-li-tirkiyeye-kir-ji-sucdarkirina-tevgera-lgbti-dest-berdin-323657
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
14 Îlon 2026
/haber/di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-li-izmire-16-kes-hatin-girtin-323446
Şaxa ÎHDê ya Wanê bi afîşeke li dijî LGBTÎ+yan hate hedefgirtin
13 Tebax 2026
/haber/saxa-ihde-ya-wane-bi-afiseke-li-diji-lgbti-yan-hate-hedefgirtin-322492
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dema-desteserkirina-109-kesan-hat-direjkirin-323524
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Nêzîkî 1250 akademîsyenan bertek nîşanî operasyonên li dîjî LGBTÎ+yan dan
18 Îlon 2026
/haber/neziki-1250-akademisyenan-bertek-nisani-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dan-323592
Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
15 Îlon 2026
/haber/raportore-tirkiyeye-ye-peye-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-tirkiyeye-dixe-reyeke-tari-323471
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Konseya Sendikayên Cîhanî: Êrişên li dijî LGBTÎ+yan nayên qebûlkirin
24 Îlon 2026
/haber/konseya-sendikayen-cihani-erisen-li-diji-lgbti-yan-nayen-qebulkirin-323753
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
65 welatan bang li Tirkiyeyê kir: Ji sûcdarkirina tevgera LGBTÎ+ dest berdin
22 Îlon 2026
/haber/65-welatan-bang-li-tirkiyeye-kir-ji-sucdarkirina-tevgera-lgbti-dest-berdin-323657
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
14 Îlon 2026
/haber/di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-li-izmire-16-kes-hatin-girtin-323446
Şaxa ÎHDê ya Wanê bi afîşeke li dijî LGBTÎ+yan hate hedefgirtin
13 Tebax 2026
/haber/saxa-ihde-ya-wane-bi-afiseke-li-diji-lgbti-yan-hate-hedefgirtin-322492
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dema-desteserkirina-109-kesan-hat-direjkirin-323524
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Nêzîkî 1250 akademîsyenan bertek nîşanî operasyonên li dîjî LGBTÎ+yan dan
18 Îlon 2026
/haber/neziki-1250-akademisyenan-bertek-nisani-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dan-323592
Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
15 Îlon 2026
/haber/raportore-tirkiyeye-ye-peye-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-tirkiyeye-dixe-reyeke-tari-323471
Biçe serûpelê