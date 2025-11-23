ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 11:34
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2025 11:39
2 dk Okuma

Komisyonun Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor

İktidara yakın Türkiye gazetesi, ziyaretin planlamasına dair bilgilere yer verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Komisyonun Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor
Fotoğraf: AA

Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı’ya ziyaret kararı, siyasette tartışmaları beraberinde getirdi.

Komisyon, 21 Kasım Cuma günü yaptığı kapalı oturumun ardından İmralı’ya gitme kararı aldı. Oylamada AKP, MHP ve DEM Parti “evet” oyu verirken CHP toplantıya katılmadı ve İmralı’ya heyet göndermeyeceğini açıkladı. Yeni Yol Grubu ise çekimser kalmasının ardından üyelerini göndermeme kararı aldığını duyurdu.

Bu karar doğrultusunda İmralı’ya gidecek heyette; AKP’den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP’den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti’den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

Tartışmalar devam ederken, heyetin İmralı’ya nasıl gideceği ve görüşmenin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılar da gündeme gelmeye başladı. İktidara yakın Türkiye gazetesi, ziyaretin planlamasına dair bilgilere yer verdi.

Başvuru yapılacak

Habere göre komisyon, İmralı’ya gidiş izni için bugün Adalet Bakanlığına başvuracak. Görüşmenin yarın ya da salı günü yapılması planlanıyor. Üç kişilik heyetin ulaşım ve görüşme sürecine ilişkin tüm teknik hazırlıkların MİT tarafından organize edileceği, hatta görüşmedeki oturma düzeninin dahi MİT tarafından belirleneceği ifade ediliyor. Heyetin adaya helikopterle götürülmesi bekleniyor.

Tutanak ve görüntüler yayımlanmayacak

Komisyonun önceki tüm ziyaretlerinde tutanak tutulduğu ve kapalı oturumlar dışındaki tutanakların yayımlandığı biliniyor. Ancak Öcalan’la yapılacak görüşmede stenografların değil, MİT görevlilerinin tutanak tutacağı belirtiliyor. Ayrıca görüşmede ses kaydı, görüntü ve fotoğraf alınacağı; ancak bunların kamuoyuyla paylaşılmayacağı vurgulanıyor.

Öcalan’a yöneltilecek sorular

Görüşmede, Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıya ilişkin değerlendirmesinin alınması ve sonrasında soru-cevap bölümüne geçilmesi bekleniyor. Heyetin ilk sorularından biri, söz konusu çağrının SDG’yi de kapsayıp kapsamadığı olacak.

Haberde, “güvenlik kaynakları”na dayandırılarak, İmralı ziyaretinin ardından PKK cephesinden yeni bir açıklamanın gelebileceği öne sürüldü. Buna göre Zap bölgesinden çekilen PKK’nin, görüşmenin tamamlanması ve Öcalan’ın mesajlarının iletilmesinin ardından, kısa süre içinde Metina’dan da çekildiğini duyurması bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
öcalan PKK Komisyon'un İmralı ziyareti imralı ziyareti CHP
ilgili haberler
Gazeteler, Komisyonun İmralı’ya gitme kararını nasıl gördü?
22 Kasım 2025
/haber/gazeteler-komisyonun-imraliya-gitme-kararini-nasil-gordu-313781
Oylama yapıldı: Komisyon İmralı'ya gidiyor
21 Kasım 2025
/haber/oylama-yapildi-komisyon-imrali-ya-gidiyor-313760
TBMM'de suça sürüklenen çocuklar ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu
20 Kasım 2025
/haber/tbmm-de-suca-suruklenen-cocuklar-ile-ilgili-arastirma-komisyonu-kuruldu-313716
Erdoğan: Komisyonun en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum
19 Kasım 2025
/haber/erdogan-komisyonun-en-isabetli-karari-verecegine-yurekten-inaniyorum-313680
