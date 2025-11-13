ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 16:37
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2025 10:06
1 dk Okuma

Komisyonun iki kez ertelenen 17'nci toplantısı haftaya yapılacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'inci toplantısında Ali Yerlikaya, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın sunum yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Komisyonun iki kez ertelenen 17'nci toplantısı haftaya yapılacak
Fotoğraf: AA

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü toplanacak.

5 Kasım 2025

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Komisyon'un 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtildi. Ardından soru-cevap kısmına geçilecek.

Toplantının basına kapalı olması bekleniyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çözüm süreci çözüm komisyonu TBMM Yaşar Guler ibrahim kalın Ali Yerlikaya
