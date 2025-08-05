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Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2025 17:30
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2025 17:49
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Komisyonun adı ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi’ oldu

Komisyonun bir sonraki toplantısı, 8 Ağustos Cuma günü düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Komisyonun adı ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi’ oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan ve Meclis’teki partilerden 48 üyenin katıldığı komisyonun ilk toplantısı sona erdi.

TBMM Başkanlığı’nın önerisiyle komisyonun adı, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” oldu.

CNN Türk’ün haberine göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ağustos Cuma günü yeniden toplanacak. Toplantıda, MİT ve Jandarma’dan yetkililer de dinlenecek.

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Kurtulmuş’tan “şeffaflık, açıklık ve çoğulculuk” vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugünkü açılış konuşmasında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun işleyiş prensiplerini şöyle açıkladı:

“Hiç şüphesiz bunlardan ilki şeffaflıktır. Çünkü milletimiz her adımı bilmeyi, her adımda gerçekleştirilenleri öğrenmeyi hak etmektedir ve bunun yegâne muhatabıdır. Bir diğer ilkemiz açıklık olmalıdır. Çünkü saklı gündemlerin, örtük hesapların toplumsal varışa hiçbir katkısı yoktur. Üçüncü temel ilkemiz ise hiç şüphesiz çoğulculuk olmalıdır. Çünkü bu topraklar tek renkle değil; çok sesle, çok kültürle anlamlıdır.”

“Bu komisyonda belki yeni bir Anayasa yazmıyoruz ama kardeşlik cümlelerini kuracağız ve birlikte hareket edeceğiz” diyen Kurtulmuş, komisyonun sorumlulukları arasında “barışı kalıcılaştıracak yasal düzenlemelerin önerilmesi ve hazırlanmasının” da yer aldığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un komisyon konuşmasının tam metni
TBMM Başkanı Kurtulmuş’un komisyon konuşmasının tam metni
5 Ağustos 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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