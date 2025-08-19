Komisyonun 4'üncü toplantısı | Kurtulmuş: Herhangi bir şekilde pazarlık olmadı

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu haftaki ilk toplantısı saat 14.00'te başladı. Çatışmalı süreçten etkilenenlerin ve asker yakınlarının dinlendiği toplantıda, komisyon üyeleri söz almayacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının birinci oturumu öncesi açıklama yaptı. Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi bir döneme girdiğini ve komisyonun kurulması ile birlikte çalışmaların Meclis çatısı altında yoğunlaştırıldığını kaydetti.

"Zor bir sürecin içerisindeyiz"

Süreçte pazarlık olmadığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"En önemli vazifelerimizden birisinin toplumsal rızayı arttırmak, toplumsal duyarlılığı geliştirmek ve özellikle bu kardeşlik sürecine toplumumuzun farklı kesimlerinin desteğinin artırılmasını temin etmektir. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin -bir parti hariç-, bütün siyasi partilerin katılımıyla bu geniş kapsamlı komisyon oluşturulmuş ve şimdiye kadar da bütün kararlarını ittifakla alarak yoluna devam etmektedir. Zor bir sürecin içerisindeyiz. Gayretli bir çalışma döneminin içinde olmak zorundayız.

Burada bütün meselelerimizi konuşacağız, ilk o iç oturumda nasıl yapılacağını, ne yapacağımızı konuştuk. Şimdi kimleri dinleyeceğimiz tespit ettik. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle başlıyoruz. Bu sürece katkı sunabilecek özellikle kurumsal yapıların tamamını burada mümkün olduğunca dinlemeye gayret edeceğiz ve sonunda da sürecin nasıl sağlıklı bir şekilde sonuçlandırır olabileceğini hep birlikte Türkiye kamuoyuna göstereceğiz. Ümit ediyorum ki bu tarihi misyonumuzu en başarılı şekilde yerine getireceğiz."

"Zehirlemeye kalkanların olacak"

Sürece ilişkin uyarılar da yapan Kurtulmuş, "Bu süreçte en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de; Türkiye'de kıyamete kadar barış ve kardeşlik olsun isteyenler olduğu gibi, olmasın diye gayret edenlerin de varlığı aşikârdır. İçeride ve dışarıda bu sürecin başarısız olması için gayretler edenlerin, bu süreci zehirlemeye kalkanların olacağı biliniyor. Dolayısıyla burada özellikle bizlerin saflarımızı sıklaştırarak bu konuda hiçbir eksik belge olmaksızın yolumuzda başarıyla devam etmemiz gerekiyor."

"Kardeşlik olmadan demokrasi olmaz"

Kurtulmuş'un ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş söz aldı, şunları söyledi:

"Burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Zor zamanlarda birbirimize kenetlenme geleneği, milletçe hep omuz omuza, gönül gönüledir. Kardeşlik olmadan demokrasi sağlam temellere oturamaz. Demokrasi olmadan da dayanışma ve kardeşlik tehdit altındadır. Terörsüz Türkiye, güçlü bir Türkiye’yi inşa etme vizyonudur. 86 milyon yurttaşımıza dokunan sosyal politikalar üretiyoruz. Bugün sizlerle bakanlığımızın şehit ve gazi aileleri için yaptığı çalışmaları paylaşacağım.

Göktaş'ın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri söz aldı. İkinci oturumunda ise 'Diyarbakır Anneleri' dinlendi.

Yarın Cumartesi Anneleri komisyonda

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek komisyon toplantısının birinci oturumunda ise Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda da İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.

