Komîsyonê wê di 21ê Mijdarê de bi rojeva 'çûyîna Îmraliyê' bicive

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê civîna xwe ya 17'emîn li Meclisê li dar xist.
Di civînê de Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlikaya, Wezîrê Parastinê Yaşar Guler û Serokê MÎT'ê İbrahim Kalin hatin guhdarkirin.
Hat diyarkirin ku di civînê de ji bilî parlamenterên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ji aliyê gelek parlamenteran ve çûyina Girava Îmraliyê hatiye rojevê. Komîsyona Meclîsê 21'ê Mijdarê roja Înê ji bo çûyina Girava Îmraliyê dê careke din bicive û biryara çûyina Girava Îmraliyê û hevdîtina bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re bide.
Endama komîsyonê û Serokwekîla Koma Meclîsê ya DEM Partiyê Gulistan Kiliç Koçyîgît piştî civînê pirsên çapemeniyê bersivand û diyar kir ku ji bo hevdîtina bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan biryar dane ku ew ê roja Înê bicivin.
Cîgirê Serokê MHPê û endamê komîsyonê Fetî Yildiz jî ev tişt ani ziman: “Roja înê em ê bicivin û di demeke nêz de em ê biçin.”
(AY)
*Çavkanî: Ajansa Mezopotamyayê