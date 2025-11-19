TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 19 Mijdar 2025 11:36
 ~ Nûkirina Dawî: 19 Mijdar 2025 11:41
1 xulek Xwendin

Komîsyonê wê di 21ê Mijdarê de bi rojeva 'çûyîna Îmraliyê' bicive

Komîsyona li Meclisê hatiye damezirandin, biryar da ku roja Înê, bi rojeva serdana Rêberê PKKê Abdullah Ocalan bicive.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Komîsyonê wê di 21ê Mijdarê de bi rojeva 'çûyîna Îmraliyê' bicive

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê civîna xwe ya 17'emîn li Meclisê li dar xist.

Di civînê de Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlikaya, Wezîrê Parastinê Yaşar Guler û Serokê MÎT'ê İbrahim Kalin hatin guhdarkirin.

Hat diyarkirin ku di civînê de ji bilî parlamenterên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ji aliyê gelek parlamenteran ve çûyina Girava Îmraliyê hatiye rojevê. Komîsyona Meclîsê 21'ê Mijdarê roja Înê ji bo çûyina Girava Îmraliyê dê careke din bicive û biryara çûyina Girava Îmraliyê û hevdîtina bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re bide.

Endama komîsyonê û Serokwekîla Koma Meclîsê ya DEM Partiyê Gulistan Kiliç Koçyîgît piştî civînê pirsên çapemeniyê bersivand û diyar kir ku ji bo hevdîtina bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan biryar dane ku ew ê roja Înê bicivin.

Cîgirê Serokê MHPê û endamê komîsyonê Fetî Yildiz jî ev tişt ani ziman: “Roja înê em ê bicivin û di demeke nêz de em ê biçin.”

(AY)

*Çavkanî: Ajansa Mezopotamyayê

Stenbol
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê Girtîgeha Girava Îmraliyê abdullah ocalan
