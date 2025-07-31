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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 15:06
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 15:12
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Komisyonda TİP'i Ahmet Şık temsil edecek

TİP, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis'te kurulacak komisyonda yer alma kararını gerekçeleriyle birlikte iletti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Komisyonda TİP'i Ahmet Şık temsil edecek
Fotoğraf: TİP

Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis'te kurulacak komisyonda yer alma kararını gerekçeleriyle birlikte iletti.

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Bugün 11:51

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TİP'i temsilen kurulacak komisyonda görev yapacak.

TİP'in sosyal medya hesabından, TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin katılma kararımızı gerekçesiyle birlikte ilettik. Parti Meclisimiz, partimiz bünyesinde süreçle ilgili çalışmak üzere, anayasaya aykırı biçimde vekilliği düşürülen Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın Başkanlık görevini üstleneceği bir iç komisyon oluşturmuştur. Bu komisyonun da üyesi olan İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık ise TBMM bünyesinde kurulacak komisyonda Türkiye İşçi Partisi adına görevlendirilmiştir."

TİP'ten doğru yapılan yazılı açıklama şöyle:

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye işçi partisi TİP TBMM Numan Kurtulmuş Ahmet Şık
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