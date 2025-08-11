Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda boş olan 3 üyelik için AKP, CHP ve DEM Parti'ye 1'er üye bildirmeleri için yazı gönderdi.

Kontenjanın paylaştırılması üzerine AKP’nin üye sayısı 22'ye, CHP'nin üye sayısı 11'e ve DEM Parti'nin üye sayısı 5'e yükseldi.

Komisyonunun ikinci toplantısında 'gizlilik' kararı: Tutanaklar 10 yıl paylaşılmayacak

AKP komisyon üyesi olarak Denizli Milletvekili ve eski Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ı belirledi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı komisyon üyesi olarak belirlemişti.

TBMM’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"İYİ Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığına komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını bildirdiğinden, bu gruba düşen 3 üyelik boş bulunmaktadır. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmış olup, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye düşen ilave 1 üyelik için görevlendirecekleri milletvekilinin ismini 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirmeleri istenmiştir."

AKP'nin yeni üyesi Özkan oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin komisyona belirlediği beşinci üye olarak İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı belirlediklerini kamuoyuna duyurmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise yeni komisyon üyelerinin Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olduğunu açıklamıştı.

Son olarak AKP de komisyon üyesi olarak Denizli Milletvekili ve eski Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ı belirledi.

(AB)