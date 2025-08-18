TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 18 Tebax 2025 15:04
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Tebax 2025 15:16
2 xulek Xwendin

Komîsyona Meclîsê dê li sazî û xizmên windeyan guhdarî bike

Komîsyona Meclîsê dê di 19-20ê Tebaxê de li weqf, nûnerên rêxistinên civaka sivîl, Dayikên Aştiyê û Dayikên Şemiyê guhdarî bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê” ku bi mebesta çareserkirina pirsgirêka kurd li Meclisê ava bû, dê di 19 û 20ê tebaxê de civîna xwe ya 4an li dar bixe.

Komîsyon, dê di vê civînê de li nûnerên weqf û rêxistinên civaka sivîl û kesên di şer de xizmên xwe winda kirin guhdarî bike. Her weha wê di civînê de li pêşniyarên Dayikên/Mirovên Şemiyê, Dayikên Aştiyê û nûnerên rêxistinên civaka sivîl ên cuda bê guhdarîkirin.

Di beşa destpêkê ya civîna di 19ê Tebaxê de dê Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Ozdemîr Goktaş pêşkêşiyekê bike. Piştre jî  komîsyon dê li Komeleya Gaziyan a Astengdarên Şer a Tirkiyeyê, Komeleya Şehîd Jinebî û Êtîmên Wan, Weqfa Malbatên Gazî û Şehîdan a Tirkiyeyê, Weqfa Piştevaniya bi Xizmên Şehîd û Gaziyan re ya Tirkiyeyê û Weqfa Malbatên Astengdarên Wezîfeyê yên Teşkîlata Emniyetê û Şehîdan guhdarî bike.

Di beşa duyemîn de jî dê li malbatên li ser arastekirina Wezîrê Karên Navxweyî yê demê Suleyman Soylu li pêşiya rêxistina HDPa Amedê çalakiya rûniştinê kirin were guhdarîkirin.

Di beşa yekemîn a civîna di 20ê Tebaxê de jî dê li Dayikên Şemiyê û Dayikên Aştiyê û di beşa duyemîn de jî li Weqfa Maf û Azadiya Mirovan û Alîkariya Mirovî (TÎHH), Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD), Komeleya Mafên Mirovan û Piştevaniya ji bo Mazluman (MAZLUMDER) û Weqfa Mafên Mirovan a Tahir Elçî were guhdarîkirin.

Civîna bi serokatiya Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş dê saet di 14.00ê de dest pê bikin.

*Çavkanî: Xwebûn

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
pêvajoya çareseriyê komîsyon Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê
