Komîsyona Meclîsê dê îro Dayikên Aştiyê guhdar bike

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li Meclisê hate avakirin, dê civîna xwe ya 5an bi serokatiya Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş saet di 14.00ê de li dar bixe.
Di beşa destpêkê a civînê de li ser navê Dayikên Aştiyê Besna Tosun, Masîde Ocak Kişlakçi û Îkbal Yarici biaxivin.
Her weha piştre jî dê li ser navê Dayikên Aştiyê Nezahat Teke, Turkiye Bozkurt û Rebîa Kiran biaxivin.
Komîsyon cara 4emîn civiya: Derdorên ku dixwazin pêvajoyê têk bibin hene
Di beşa duyemîn a civînê de dê li Hevserokê Giştî yê Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) Huseyîn Kuçukbalaban, Endama Lijneya Rêveberiya Navendî (MYK) a ÎHD’ê Vetha Aydin Yuksel, Serokê Şaxa ÎHD’a Amedê Ercan Yilmaz, Serokê Giştî yê Komeleya Mafên Mirovan û Piştevaniya bi Mazluman re (MAZLUMDER) Kaya Kartal biaxivin. Piştre jî dê li Serokê Weqfa Tahir Elçî Mahsum Bati û cîgirê weqfê Erkan Şenses biaxive.
Herî dawî jî dê li Serokê Weqfa Maf û Azadiyên Mirovan û Alîkariya Mirovî Fehmî Bulent Yildirim û endamê Lijneya Rêveber a weqfê Vahdettîn Kaygan were guhdarîkirin.
Dayikên Aştiyê û Dayikên/Mirovên Şemiyê dê saet di 12.00ê de li Meclisê bin.
Komîsyona Meclîsê dê li sazî û xizmên windeyan guhdarî bike
