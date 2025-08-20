TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 20 Tebax 2025 13:34
 ~ Nûkirina Dawî: 20 Tebax 2025 13:39
2 xulek Xwendin

Komîsyona Meclîsê dê îro Dayikên Aştiyê guhdar bike

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê dê di civîna xwe ya 5an de li Dayikên Aştiyê û Dayikên/Mirovên Şemiyê guhdar bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Komîsyona Meclîsê dê îro Dayikên Aştiyê guhdar bike

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li Meclisê hate avakirin, dê civîna xwe ya 5an bi serokatiya Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş saet di 14.00ê de li dar bixe.

Di beşa destpêkê a civînê de li ser navê Dayikên Aştiyê Besna Tosun, Masîde Ocak Kişlakçi û Îkbal Yarici biaxivin.

Her weha piştre jî dê li ser navê Dayikên Aştiyê Nezahat Teke, Turkiye Bozkurt û Rebîa Kiran biaxivin.

Komîsyon cara 4emîn civiya: Derdorên ku dixwazin pêvajoyê têk bibin hene
Komîsyon cara 4emîn civiya: Derdorên ku dixwazin pêvajoyê têk bibin hene
19 Tebax 2025

Di beşa duyemîn a civînê de dê li Hevserokê Giştî yê Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) Huseyîn Kuçukbalaban, Endama Lijneya Rêveberiya Navendî (MYK) a ÎHD’ê Vetha Aydin Yuksel, Serokê Şaxa ÎHD’a Amedê Ercan Yilmaz, Serokê Giştî yê Komeleya Mafên Mirovan û Piştevaniya bi Mazluman re (MAZLUMDER) Kaya Kartal biaxivin. Piştre jî dê li Serokê Weqfa Tahir Elçî Mahsum Bati û cîgirê weqfê Erkan Şenses biaxive.

Herî dawî jî dê li Serokê Weqfa Maf û Azadiyên Mirovan û Alîkariya Mirovî Fehmî Bulent Yildirim û endamê Lijneya Rêveber a weqfê Vahdettîn Kaygan were guhdarîkirin.

Dayikên Aştiyê û Dayikên/Mirovên Şemiyê dê saet di 12.00ê de li Meclisê bin.

Komîsyona Meclîsê dê li sazî û xizmên windeyan guhdarî bike
Komîsyona Meclîsê dê li sazî û xizmên windeyan guhdarî bike
18 Tebax 2025

(AY)


Cihê Nûçeyê
Stenbol
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê Komîsyona Meclîsê pêvajoya aştiyê Dayîkên Aştiyê Dayîkên Şemiyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê