Komîsyona Meclisê dê biçe Amedê

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê, endamên komîsyonê û kesên di Dîwana Serokatiya Meclisê de cih digirin, dê di çarçoveya plansaziya pêvajoyê de biçin Amedê.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê şandeyek ji Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê dê di 17ê Cotmehê de biçe Amedê û bi saziyan re bicive.
Komîsyona Meclîsê dê li sazî û xizmên windeyan guhdarî bike
18 Tebax 2025
Axaftina bi Kurdî hate astengkirin: “Divê Komisyon şerma ‘zimanê nayê zanîn’ bidawî bike”
22 Tebax 2025
(AY)