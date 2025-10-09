TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 9 Cotmeh 2025 17:09
 ~ Nûkirina Dawî: 9 Cotmeh 2025 17:12
1 xulek Xwendin

Komîsyona Meclisê dê biçe Amedê

Şandeyek ji Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê dê di 17ê Cotmehê de biçe Amedê û bi saziyan re bicive.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê, endamên komîsyonê û kesên di Dîwana Serokatiya Meclisê de cih digirin, dê di çarçoveya plansaziya pêvajoyê de biçin Amedê.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê şandeyek ji Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê dê di 17ê Cotmehê de biçe Amedê û bi saziyan re bicive.

Komîsyona Meclîsê dê li sazî û xizmên windeyan guhdarî bike
18 Tebax 2025
Axaftina bi Kurdî hate astengkirin: “Divê Komisyon şerma ‘zimanê nayê zanîn’ bidawî bike”
22 Tebax 2025

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Komîsyona Meclîsê Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê
