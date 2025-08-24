"Komisyon zaman kaybetmeden Öcalan’la görüşmeli"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), “Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları” kapsamında Adana’da 'halk buluşması' düzenledi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları katıldı ve burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Hatimoğulları, barışın kalıcılaşması için Türkiye’nin "topyekûn bir demokratikleşme sürecine girmesi" gerektiğini vurguladı.

Hatimoğulları: Siyasi operasyonlar barış umuduna gölge düşürüyor

"Belediye operasyonları süreci sabote ediyor"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediyelerine yönelik operasyonlara tepki gösteren Haitmoğulları, "Bizler bu konudaki tutumumuzu her yerde apaçık ifade ettik. Diyarbakır’da demokrasiye sahip çıkıyorsak, İstanbul’da da baskıya karşı çıkmak görevimizdir" dedi.

Hatimoğulları, operasyonların 'bir an önce' durdurulması çağrısında bulunarak, "Çünkü bu operasyonlar süreci sabote etmektedir. Türkiye nüfusunun yarısının temsil edildiği muhalefetin bu sürece adapte olmasının önünde engel teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?

Sürecin 'partiler üstü bir mesele' olduğunu belirten Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidara, devlete, muhalefete ve bütün kesimlere çağrımızdır; Mecliste bir komisyon oluşturulsun. Hangi partinin mensubu olduğuna bakılmaksızın bütün belediyeler incelensin. Eğer gerçekten bir yolsuzluk varsa açığa çıkarılsın. Ama bu bütün belediyeler için yapılmalıdır. Muhalefet belediyelerini hedef almak Türkiye demokrasisine, barış ve demokratik toplum sürecine zarar vermektedir. Bundan derhal vazgeçilmelidir."

"Komisyon somut adımlar atmalı"

Hatimoğulları, TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun misyonuna da değindi.

"Komisyon somut adımları zamana yaymadan atmalıdır. Hiç kimse bu süreci oyalama zemini haline getirmemelidir. Toplumun bu komisyondan beklentileri büyüktür ve bu beklentilerin karşılanması acildir" diyen Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir aydır Sayın Abdullah Öcalan’la hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Oysa toplumun beklentisi, sistematik görüşmelerin yapılması, Sayın Öcalan’ın özgürce çalışabileceği ve düşüncelerini paylaşabileceği koşulların oluşturulmasıydı. Bu hala gerçekleşmedi. Sayın Öcalan’ın özgür çalışabileceği, özgürce ifade edebileceği koşullar acilen sağlanmalıdır. Aydınların, yazarların, gazetecilerin, sanatçıların, hukukçuların ve siyasetçilerin ortak talebi budur. Oluşturulan komisyon, zaman kaybetmeden Sayın Abdullah Öcalan’la acilen görüşmelidir."

Kalkan: Öcalan Meclis’te dinlenmeli, özgürlüğü barışın anahtarıdır

"Özel bir barış yasası çıkarılmalı"

Öcalan ile görüşülmemesi veya görüşmelerin geciktirilmesinin 'sürecin tıkanması' anlamına geleceğini belirten Hatimoğullar, "Bu da, Türkiye halklarının istemeyeceği bir durumdur. O nedenle bu görüşmeler derhal başlatılmalıdır" diye konuştu.

Hatimoğulları, “açık, şeffaf ve çözüm odaklı” bir süreç yürütülmesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Toplumun komisyondan beklentileri büyüktür. Bu beklentilerin başında da demokratik entegrasyon yasaları, özgürlük yasaları, infaz yasasının yeniden düzenlenmesi ve özel bir barış yasasının çıkarılması gelmektedir. Bütün bunlar acilen bu komisyonun gündemine alınmalıdır. İktidarıyla, devletiyle, muhalefetiyle bu süreçte ezber bozalım. Cesur olalım. Hep birlikte büyük barışa ikna olalım. Çünkü barış dışında hiçbir yolumuz yoktur."

ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN BİANET'E KONUŞTU Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?

(VC)